לכבוד הגיוס של חיל השריון קיימנו ראיון עם סרן י' , מ"פ בגדוד 71 של חטיבה 188 שסיפר: "הרגשתי את הקב"ה בכל פגז שפספס אותי"

השבוע התקיימו גיוסי נובמבר-דצמבר לחיל השריון. לכבוד הגיוס קיימנו ראיון מיוחד עם סרן י', מ"פ בגדוד 71 של חטיבה 188. י' סיפר לסרוגים: "גם אחרי שנתיים של לחימה, המוטיבציה בשמיים. עם ישראל הוכיח שאי אפשר לשבור אותו, אנחנו מרוכזים עדיין במשימה שלפנינו".

סרן י' נכנס לתפקידו לפני כחצי שנה. אחרי ארבעה חודשי לחימה רציפה ברפיח, חאן יונס והעיר עזה, נכנסה הפסקת האש עם ארגון הטרור לתוקף – וי' וחייליו עברו למשימת הגנה בקו הצהוב במרחב ג׳אבליה.

י' סיפר על התחושות בקרב הלוחמים: "גם אחרי שנתיים של לחימה, המוטיבציה בשמיים. עם ישראל הוכיח שאי אפשר לשבור אותו". כשנשאל על הקושי עם המטרות של המלחמה שלא תמיד היו ברורות ענה: "אולי בדרגים הגבוהים, זה לא היה ברור. לנו היה ברור, והמשימה של השמדת חמאס עדיין עומדת לפנינו".

מרואני: "אני מרגיש את הקב"ה בכל רגע"

הוא סיפר על התחושות המעורבות בעסקת החטופים והפסקת האש: "שמחנו שמחה אדירה על החזרת החטופים. אבל גם היה קושי בהפסקת המשימה הגדולה של השמדת חמאס". כששירת כקצין בחיל השריון עמוק בתוך הלחימה ויוצא הביתה, אחת לשבועיים, הוא סיפר שלמרות הקושי הוא משתדל לתחזק גם את החיים מחוץ לצבא.

עוד סיפר על החוויה בתור אדם דתי כקצין: "המרחב הדתי הסטנדרטי כמובן כמעט נעלם בלחימה. אין לך מניין או שבת כרגיל, אבל זו המצווה הגדולה ומלווה לה חוויה דתית חזקה. אני מרגיש את הקב"ה בכל רגע. אני מרגיש אותו בכל פגז שפספס אותי, בכל מחבל שלא ראה אותי. ההשגחה הצמודה מורגשת ממש".

בסיכום הוא סיפר כי היו רגעי משבר במלחמה: "המשברים היו בעיקר מול קושי של חיילים, שנשבר להם לפעמים המוטיבציה. אבל הכיוון הכללי, הוא של מוטיבציה אדירה". לסיום כקצין בשריון שנלחם מסר סרן י' לעם ישראל: "כשאנחנו מאוחדים, יש ביטחון. זו לא רק קלישאה, אני רוצה להדגיש שזה ממש מורגש בשטח. כשעם ישראל ביחד, האויבים שלנו לא יכולים לנצח אותנו".