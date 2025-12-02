צה"ל מפרסם פרטים חדשים המצביעים על כך שארגון הטרור חיזבאללה לא רק אחסן את חומרי הנפץ שגרמו לפיצוץ הענק שאירע באוגוסט 2020 בנמל ביירות, אלא גם פעל באופן אכזרי וממוקד כדי למנוע את חשיפת הקשר שלו לאירוע. יחידה 121 של חיזבאללה, שהיא יחידת חיסולים וטרור, אחראית, כך לפי צה"ל, להתנקשות בארבעה אזרחים לבנונים שנחשבו למקורבי מידע או מבקרי הארגון.
על פי החשיפה, ארבעת האישים חוסלו בנסיבות שונות, לאחר שהצביעו על מעורבות חיזבאללה באחסון האמוניום החנקתי בנמל שהוביל לפיצוץ:
ג'וזף סכאף, ראש מחלקת המכס לשעבר בנמל ביירות, הושלך אל מותו כבר בשנת 2017 על ידי פעילי יחידה 121. זאת בעקבות בקשתו להרחיק מהנמל את חומר האמוניום החנקתי של חיזבאללה, אשר לבסוף התפוצץ.
מוניר אבו רג'ילי, ראש היחידה למניעת הברחות במינהל המכס, נדקר למוות על ידי פעילי היחידה בדצמבר 2020, בעקבות מידע שמסר על הקשר בין חיזבאללה לפיצוץ בנמל.
ג'ו בג'אני, צלם שהיה מהראשונים בזירת הפיצוץ וסייע בחקירה, נורה למוות ברכבו בדצמבר 2020. פעילי היחידה אף גנבו את הטלפון הנייד שלו לפני שנמלטו מהזירה, מה שמצביע על מניע של גניבת מידע.
לקמאן סלים, פעיל פוליטי ועיתונאי, אשר נודע בביקורת החריפה שלו נגד חיזבאללה, נורה למוות ברכבו בפברואר 2021, זמן קצר לאחר שהאשים בראיון את חיזבאללה ומשטר אסד בגרימת הפיצוץ.
חיזבאללה הכחיש את מעורבותו בארבעת מקרי הרצח, והחקירה הרשמית בעניינם של הקצינים והעיתונאים לא הושלמה. בצה"ל מציינים כי מקרים אלו מצטרפים לחיסולים נוספים שבוצעו על ידי היחידה, כמו אלה של רפיק אל-חרירי ואליאס אלחצרוני, ולרשימה ארוכה של פעולות שלא נחשפו עד כה.
צה"ל מבהיר כי במקביל לפעולות המבצעיות שהוא נוקט מול ניסיונות השיקום של ארגון הטרור, הצבא ימשיך לחשוף את פעולותיו האכזריות של חיזבאללה כלפי הציבור הלבנוני, אשר הביע באופן ברור כי לא יאפשר לארגון להמשיך לרדות ולפגוע בו.
