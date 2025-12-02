הצעת החוק שאוסרת על צילום ופרסום תמונות חשודים בבית המשפט לפני הגשת כתב אישום אושרה בקריאה שנייה ושלישית. ח"כ איתן גינזבורג: "בשעה שנלקחת חירותו של אדם, אסור שיילקח גם כבודו"

הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח״כ איתן גינזבורג מסיעת כחול לבן, שתגן על חזקת החפות מפשע וכבודם של חשודים. על פי החוק שאושר, מעתה ייאסר לצלם ולפרסם תמונות של עצורי ימים בבתי המשפט, למעט באישור מיוחד של שופט.

החוק, שזכה לתמיכה רחבה אופוזיציה וקואליציה, נועד למנוע "הרשעה תקשורתית" של חשודים שטרם הואשמו בפלילים. "בשעה שנלקחת חירותו של אדם, אסור שיילקח גם כבודו" אמר גינזבורג. "התמונה של אדם יושב על ספסל הנאשמים שווה אלף מילים ויוצרת לו תדמית של עבריין עוד לפני שנשמעה טענה משפטית אחת. חשד סרק לעבירה הוא דבר שיכול לקרות לכל אחד – החוק הזה פועל ללא משוא פנים ומגן על כל אדם, בלי קשר למעמדו או לרקע שלו. אני גאה שהחוק שמגן על עקרון בסיסי בדמוקרטיה, חזקת החפות, זוכה לקונצנזוס רחב שחוצה מחלוקות".

לפי החוק החדש, ייאסר לצלם חשוד במעצר ימים באולם בית המשפט, אלא אם השופט אישר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. אם יינתן אישור – הצילום יהיה ללא אזיקים. בנוסף, ייאסר לפרסם תמונות של חשודים שצולמו במסדרונות בית המשפט, אלא אם החשוד הסכים לכך בכתב, או אם בית המשפט שוכנע שיש עניין ציבורי של ממש העולה על הפגיעה בכבוד.

⁠למרות שברירת המחדל בחוק הקיים כבר אוסרת צילום בבית משפט ללא אישור, בפועל התפתח נוהג שמאפשר צילום חשודים במעצרי ימים, כאשר דוברות בתי המשפט מאשרת זאת באופן שגרתי. החוק החדש שם קץ לנוהג זה וקובע בחוק את ההגנה על חזקת החפות. ⁠החוק מצטרף למדינות רבות בעולם – כולל אנגליה, גרמניה, צרפת, קנדה ופינלנד – שמיישמות מגבלות דומות ואף נוקשות יותר על צילום בבתי משפט.

כזכור, הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה כבר בכנסת הקודמת ברוב מוחלט של 67 חברי כנסת וללא מתנגדים. היא זכתה לתמיכה תחת שתי ממשלות שונות, ונתמכה ע"י חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית, וכן ע"י משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט.