ישראל מצטרפת לברית אסטרטגית חדשה של ארה"ב עם שמונה מדינות מובילות, לשיתוף פעולה בתחום ה-AI, אבטחת שבבים ומינרלים קריטיים.

בהישג מדיני-טכנולוגי מרשים, ישראל תצורף לנבחרת מצומצמת של שמונה מדינות עולמיות, שיקחו חלק בברית מיוחדת עם ארצות הברית, ובשיתוף פעולה אחת עם השנייה לשימור עליונות טכנולוגית, ולאבטחת שרשראות האספקה העולמיות לייצור טכנולוגיות AI.

היוזמה תושק רשמית בפגישה שתתקיים בבית הלבן ב־12 בדצמבר, בהשתתפות ישראל, יפן, דרום קוריאה, סינגפור, הולנד, בריטניה, איחוד האמירויות ואוסטרליה.

על פי הודעת הממשל האמריקני, המהלך מתבצע תחת הנהגתו של תת־מזכיר המדינה לעניינים כלכליים, ג’ייקוב הלברג, כחלק ממאמץ רחב לצמצם את התלות בסין ולהבטיח יתרון טכנולוגי לעולם החופשי.

סדר היום של הברית כולל:

• אבטחת מינרלים קריטיים הנחוצים לייצור שבבים וסוללות.

• הקמת שיתופי פעולה מתקדמים לייצור שבבים וטכנולוגיות ליבה.

• פיתוח תשתיות אנרגיה ענקיות המיועדות להפעלת מחסני נתונים ומערכות AI.

• ביסוס לוגיסטיקה מתקדמת לעמידות שרשראות האספקה בעיתות משבר.

מדובר בנקודת מפנה משמעותית לישראל, בחזית הדיפלומטית והטכנולוגית, רק לפני פחות משנה, תכנן ממשל ביידן להגביל את ישראל מגישה לטכנולוגיות בינה אמריקאיות, וכעת הופכת ישראל לאחד מצירי הטכנולוגיה החשובים ביותר בתחום.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ’, בירך על ההחלטה:

“ישראל חוזרת למרכז הבמה הטכנולוגית העולמית. ההצטרפות ליוזמה האמריקנית היא הבעת אמון בכלכלה הישראלית, בתעשיית ההייטק ובחדשנות שלנו. בעידן שבו שבבים ומינרלים קריטיים הם הבסיס לביטחון הלאומי ולצמיחה הכלכלית – מדובר במהלך שמחזק את הברית עם ארה״ב ומבטיח את היכולת שלנו להוביל במרוץ הגלובלי.”