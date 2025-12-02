יותר מ־70% מהאנשים עם מוגבלויות בישראל אינם עובדים. במדינה שמכריזה על עצמה כחדשנית, טכנולוגית ופורצת דרך – זהו כישלון לאומי

יש דיונים בכנסת שאתה יוצא מהם עם תחושה קשה בבטן. ככה הרגשתי השבוע כשהגעתי לשדולה בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות, כשהוצג הנתון שזועק לשמיים וצריך לפתוח מהדורות!

יותר מ־70% מהאנשים עם מוגבלויות בישראל אינם עובדים. שבעה מכל עשרה. זה מטורף. במדינה שמכריזה על עצמה כחדשנית, טכנולוגית ופורצת דרך – זהו כישלון לאומי.

וזה לא מפני שהמדינה לא משקיעה. להפך: התחום הזה מוצף בתכניות, יוזמות, תקנות ופיילוטים. כל משרד ממשלתי מחזיק חלק אחר: הרווחה אחראית על השיקום, העבודה על ההשמה, החינוך על ההכנה, הבריאות על ההתאמות. לכל אחד יש תקציב משלו, לעיתים עשרות ומאות מיליוני שקלים. ובסך הכל? מאות מיליוני שקלים בשנה שמתחלקים בין עשרות גופים ותכניות.

אבל זו בדיוק הבעיה. הכסף לא חסר, הסדר חסר. במקום מערכת אחת שמתנהלת כתזמורת עם מנצח, קיבלנו אוסף של כלים שמנגנים בו במקביל, בלי לשמוע אחד את השני. כל משרד מדווח על “ההישגים שלו”, כל אגף מציג “מדדים מוצלחים”, אבל המציאות בשטח נשארת תקועה: רוב האנשים עם מוגבלויות פשוט לא מצליחים להשתלב בעבודה.

אין פה רשלנות, ואין פה זלזול. יש כאן מבנה ממשלתי שלא מותאם למשימה. כאשר האחריות מפוזרת בין גופים רבים, בלי כתובת אחת שמרכזת הכל, נוצר מצב שבו אף אחד לא מחזיק את התמונה המלאה. התוצאה? מאות אלפי אזרחים נשארים מחוץ למעגל העבודה, למרות השקעה תקציבית הגדולה פי כמה ממדינות OECD אחרות.

אבל מעבר למחדל החברתי, מדובר גם בפספוס כלכלי אדיר. מחקרים מצביעים על כך שאם רק מחצית מהאנשים עם מוגבלויות ישתלבו בתעסוקה, המשק ירוויח מעל 5 מיליארד שקלים בשנה. כן, חמישה מיליארד. לא קמפיין, לא סיסמה. תועלת אמיתית לכלכלה הישראלית.

הפתרון: תפיסה כוללת

אז מה הפתרון? לא “עוד תכנית”. לא “מודל חדש”. לא עוד מצגת. אלא תפיסה כוללת. הבנה שכדי להרים מערכת מורכבת, חייב גוף אחד שמוביל, מסנכרן, בוחן, ואחראי על התוצאה. לא כדי לנשל סמכויות, אלא כדי לחבר אותן.

אנשים עם מוגבלויות לא צריכים רחמים ולא טובות הנאה. הם צריכים מערכת שיודעת לעבוד. הם רוצים לצאת לעבוד. הדבר הכי בסיסי ופשוט בעולם, הם צריכים את המדינה והמדינה גם צריכה אותם. וחייבים להוציא בדחיפות מערכת שלא מבזבזת מאות מיליונים על פיצול ובירוקרטיה, אלא משקיעה אותם במקום אחד שמייצר תמורה אמיתית.

ישראל כבר הוכיחה שהיא יודעת לעשות מהפכות. עכשיו הגיע הזמן לעשות אחת גם כאן. לא בשם החסד, אלא בשם האחריות!

==

חברת הכנסת לשעבר שירלי פינטו קדוש מובילה את החמ״ל הסגול בהתנדבות מלאה, שעוזרת במצב מיידי לבעלי צרכים מיוחדים