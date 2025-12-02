קנס על סך 10,000 ש"ח על שימוש בפלאפון בנהיגה יכנס לתוקף, מלווה בהחרמת רכב לעבריינים חוזרים ותוכנית אכיפה חסרת תקדים. כל הפרטים על הקנס המפלצתי

משרד התחבורה, בראשות השרה מירי רגב, מכריז על מהלך חירום לאומי שמטרתו לשנות באופן מהותי את הכללים בכבישי ישראל. הלב הפועם של התוכנית הוא העלאה משמעותית של הקנסות על עבירות תנועה המוגדרות כמסכנות חיים.

ההצעה המרכזית כרגע נוגעת לשימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה, והיא מציעה להעלות את הקנס על עבירה זו לסכום עתק של 10,000 שקלים. המהלך הזה הוא חלק מהחמרת ענישה רחבה יותר שתחול על שבע עבירות תנועה נוספות שנחשבות ל"שבירת כללי המשחק" ומסכנות חיי אדם באופן ישיר, כמו נהיגה במהירות מופרזת, חציית קו הפרדה רצוף ואי-ציות לרמזור אדום.

בנוסף, הוצעה סנקציה מחמירה במיוחד עבור נהגים המפגינים דפוס עברייני חוזר: במקרה של עבירה חוזרת, תישקל החרמת הרכב שלהם – כלי שיידרש אישור שופט בבית משפט ונועד להילחם בעבריינים סדרתיים.

במשרד התחבורה מדגישים כי השיקול העומד מאחורי הקנסות הגבוהים הוא הרתעתי גרידא. השרה רגב הצהירה כי לאור העלייה במספר ההרוגים בכבישים בישראל, בניגוד למגמה העולמית של ירידה, המדינה לא תהיה עוד "גן עדן לעברייני תנועה".

במשרד הבהירו את הגישה החדשה: "ברור שלא נעים ואף אחד לא אוהב קנסות, אבל כשמספר ההרוגים עולה… אין יותר מקום ליחס סלחני לעבירות מסכנות חיים". הקנס הגבוה נועד להיות מופנה רק לעבירות המסכנות חיים באופן ממשי, ולא כלפי טעויות קטנות וזניחות.

לצד הרפורמה בענישה, יוצאת לדרך גם תוכנית אכיפה משולבת ורחבת היקף, הכוללת מאות ניידות חדשות והטמעת מערכות אכיפה מתקדמות ברחבי הארץ.

יש לציין כי מדובר בשלב של הצעה בלבד. התקנות המוצעות לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי. על מנת שאכיפת הקנסות המוגדלים תצא לפועל, על ההצעה לעבור דיונים בוועדה נוספת בכנסת ולאחר מכן לקבל את אישור מליאת הכנסת. עד להשלמת ההליך הפרלמנטרי, ממשיכים לחול הקנסות הקיימים בסך 1,000 שקלים ושמונה נקודות על עבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה.