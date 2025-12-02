משרד התחבורה, בראשות השרה מירי רגב, מכריז על מהלך חירום לאומי שמטרתו לשנות באופן מהותי את הכללים בכבישי ישראל. הלב הפועם של התוכנית הוא העלאה משמעותית של הקנסות על עבירות תנועה המוגדרות כמסכנות חיים.
ההצעה המרכזית כרגע נוגעת לשימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה, והיא מציעה להעלות את הקנס על עבירה זו לסכום עתק של 10,000 שקלים. המהלך הזה הוא חלק מהחמרת ענישה רחבה יותר שתחול על שבע עבירות תנועה נוספות שנחשבות ל"שבירת כללי המשחק" ומסכנות חיי אדם באופן ישיר, כמו נהיגה במהירות מופרזת, חציית קו הפרדה רצוף ואי-ציות לרמזור אדום.
בנוסף, הוצעה סנקציה מחמירה במיוחד עבור נהגים המפגינים דפוס עברייני חוזר: במקרה של עבירה חוזרת, תישקל החרמת הרכב שלהם – כלי שיידרש אישור שופט בבית משפט ונועד להילחם בעבריינים סדרתיים.
במשרד התחבורה מדגישים כי השיקול העומד מאחורי הקנסות הגבוהים הוא הרתעתי גרידא. השרה רגב הצהירה כי לאור העלייה במספר ההרוגים בכבישים בישראל, בניגוד למגמה העולמית של ירידה, המדינה לא תהיה עוד "גן עדן לעברייני תנועה".
במשרד הבהירו את הגישה החדשה: "ברור שלא נעים ואף אחד לא אוהב קנסות, אבל כשמספר ההרוגים עולה… אין יותר מקום ליחס סלחני לעבירות מסכנות חיים". הקנס הגבוה נועד להיות מופנה רק לעבירות המסכנות חיים באופן ממשי, ולא כלפי טעויות קטנות וזניחות.
לצד הרפורמה בענישה, יוצאת לדרך גם תוכנית אכיפה משולבת ורחבת היקף, הכוללת מאות ניידות חדשות והטמעת מערכות אכיפה מתקדמות ברחבי הארץ.
יש לציין כי מדובר בשלב של הצעה בלבד. התקנות המוצעות לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי. על מנת שאכיפת הקנסות המוגדלים תצא לפועל, על ההצעה לעבור דיונים בוועדה נוספת בכנסת ולאחר מכן לקבל את אישור מליאת הכנסת. עד להשלמת ההליך הפרלמנטרי, ממשיכים לחול הקנסות הקיימים בסך 1,000 שקלים ושמונה נקודות על עבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה.
אני
לא יעזור. אין תרבות במדינה ובפרט אין תרבות נהיגה. הקניית תרבות מתחיל בגיל הרך.17:35 02.12.2025
חי
הכל מתחיל בחינוך17:42 02.12.2025
דמבו
ממשיכה להוכיח שאין לה ערך. זה עבר את גבולות "הקנס". זה עושק של הציבור. אישה מטומטמת17:44 02.12.2025
עיעא
בתגובה ל: דמבו
למה עושק? אם זה ירתיע וימנע אסונות למה לא?19:07 02.12.2025
אביביי
לא נעים שרת תחבורה שלא מבינה כלום רק לקחת כסף מהציבור בכול העולם אנשים מדברים בטלפון ברכב עוד דרך לסחוט את הציבור משרה לא חכמה במיוחד, במקום בטיפשות הזו תשימו...
לא נעים שרת תחבורה שלא מבינה כלום רק לקחת כסף מהציבור בכול העולם אנשים מדברים בטלפון ברכב עוד דרך לסחוט את הציבור משרה לא חכמה במיוחד, במקום בטיפשות הזו תשימו שוטרים ברחובות כמו בכול מקום בעולם, חסימה של צומת קנס, עקיפה מסוכנת קנס רמזור אדום קנס אופנועים שחוצים קו לבן קנס , חוצים קו עצירה עומדים באמצע הכביש קנס לא השטויות שאתם מתעסקים כי כל לכם לתת דוחות מרחוק,המשך 19:25 02.12.2025
דוד
מירי רגב מגלה סממני פאשיזם. 10,000? שתשים שוטרים על הכביש שיתפסו עבריינים מסוכנים שעוקפים מול רכבים ומזגזגים. שיפסיקו להסתכל לנו לתוך המכונית ולחפש מה עושות הידיים - לכל נהג היכולות שלו ואחריות הנהג להתנהלות המכונית - לפי זה הוא נבחן.המשך 19:20 02.12.2025
מירי רגב מגלה סממני פאשיזם. 10,000? שתשים שוטרים על הכביש שיתפסו עבריינים מסוכנים שעוקפים מול רכבים ומזגזגים. שיפסיקו להסתכל לנו לתוך המכונית ולחפש מה עושות הידיים - לכל נהג היכולות שלו ואחריות הנהג להתנהלות המכונית - לפי זה הוא נבחן.המשך 19:20 02.12.2025
...
מטומטמת שרוצה לעשוק את הציבור 1000₪ קנס מספיק תשימו יותר שוטרים יותר אכיפה זה יעשה את העבודה23:17 02.12.2025
