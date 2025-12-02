סערת פצצת האטום על עזה. השר עמיחי אליהו הגיש תביעת דיבה נגד ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד על סך 600,000 ש״ח: "שקרנותם אומנותם"

השר עמיחי אליהו הגיש תביעת דיבה נגד נפתלי בנט ויאיר לפיד על סך 600,000 ש"ח "בשל פרסומים שקריים ומסולפים שיוחסו לשר המורשת עמיחי אליהו בשנתיים האחרונות".

מלשכתו של אליהו נמסר: "במשך תקופה ארוכה הופצו נגד השר אליהו אמירות שמעולם לא נאמרו, וגרמו לפגיעה ממשית בשמו הטוב ובתדמיתה של מדינת ישראל. ההליך המשפטי נועד להעמיד את האמת על דיוקה ולהבהיר שאין מקום לייחס לשרים אמירות קשות ושקריות. השיח הציבורי חייב להתבסס על עובדות ולא על עלילות".

"בנט מציג מצג בו הוא רודף אחר מפיצי פייק ניוז, אז תביעת הדיבה נגדו בהחלט תעזור לנקות את השיח ולהילחם בפייק ניוז ובשקרים. מי ששקרנותם אומנותם לא יסתתרו מאחורי המסיכות שלהם".