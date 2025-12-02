השר עמיחי אליהו הגיש תביעת דיבה נגד נפתלי בנט ויאיר לפיד על סך 600,000 ש"ח "בשל פרסומים שקריים ומסולפים שיוחסו לשר המורשת עמיחי אליהו בשנתיים האחרונות".
מלשכתו של אליהו נמסר: "במשך תקופה ארוכה הופצו נגד השר אליהו אמירות שמעולם לא נאמרו, וגרמו לפגיעה ממשית בשמו הטוב ובתדמיתה של מדינת ישראל. ההליך המשפטי נועד להעמיד את האמת על דיוקה ולהבהיר שאין מקום לייחס לשרים אמירות קשות ושקריות. השיח הציבורי חייב להתבסס על עובדות ולא על עלילות".
"בנט מציג מצג בו הוא רודף אחר מפיצי פייק ניוז, אז תביעת הדיבה נגדו בהחלט תעזור לנקות את השיח ולהילחם בפייק ניוז ובשקרים. מי ששקרנותם אומנותם לא יסתתרו מאחורי המסיכות שלהם".
מוטי הקרייתי
השר אליהו כנראה צודק אך המאפיה המשפטית תגן עליהם.16:52 02.12.2025
קורא ותיק
אפשר הסבר למה לדעתך הוא כנראה צודק? יש לך תימוכין? נימוק? ולמה רק כנראה? אפילו אתה יודע שאתה מדבר שטויות לא משכנעות.19:16 02.12.2025
קורא חדש
בתגובה ל: קורא ותיק
מה שמהצד הנכון לא מדבר שטויות מה שמהצד הלא נכון מדבר שטויות בוא נראה בתביעה האמת נמאסתם עכשו גם מאיימים על הנשיא מוציאים לו דברים מהעבר ואני לא מתומכי ביבי אבח כנראה אין ברירה אתמוך בוא20:52 02.12.2025
