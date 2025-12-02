SoftBank מכרה את כל אחזקותיה ב־Nvidia תמורת 5.83 מיליארד דולר כדי לממן השקעות חדשות בבינה מלאכותית. לפי החברה, מדובר במהלך שנעשה בלית ברירה כחלק מהרחבת פעילות ה־AI, הכוללת השקעות ב־OpenAI

מייסד קבוצת סופטבנק, מסיושי סון, התייחס אתמול (שני) להחלטת החברה למכור את כל אחזקותיה בנבידיה ואמר כי מדובר בצעד כואב שנעשה מתוך צורך לממן השקעות חדשות בתחום הבינה המלאכותית.

בדברים שנשא בפורום בטוקיו, הזכיר סון את הודעת נובמבר, שלפיה סופטבנק מכרה את החזקתה ביצרנית השבבים האמריקנית תמורת 5.83 מיליארד דולר. לדבריו, המניות נמכרו למרות רצונו להמשיך להחזיק בהן, וזאת כדי לפנות הון להשקעות אסטרטגיות בפרויקטים חדשים, בהם שיתופי פעולה עם OpenAI והקמת מרכזי נתונים.

"לא רציתי למכור אפילו מניה אחת", אמר סון. "הייתי צריך את הכסף להשקעות נוספות ובכיתי כשמכרנו את מניות Nvidia".

בסופטבנק מדגישים כי המהלך משתלב באסטרטגיה רחבה לחיזוק פעילות ה־AI של קבוצת Vision Fund. במהלך השנה הכריזה החברה על שורה של יוזמות, בהן פרויקט מרכזי הנתונים Stargate ורכישת Ampere Computing, המפתחת שבבים בארצות הברית.

בחברה מעריכים כי ייתכן שיוגדל בעתיד היקף ההשקעה ב־OpenAI, בהתאם לביצועי החברה ולשווי סבבי הגיוס הבאים. סון עצמו הצהיר בעבר כי SoftBank "הולכת בכל הכוח" על OpenAI, ואף העריך שהסטארט־אפ צפוי להפוך בעתיד לחברה בעלת השווי הגבוה בעולם.

סופטבנק דיווחה בחודש שעבר כי ברבעון השני של השנה זינק רווחה הנקי ל־2.5 טריליון ין, כ־16.6 מיליארד דולר, בין היתר בעקבות עליות שווי בהחזקותיה ב־OpenAI.

ההתמקדות האינטנסיבית של הקבוצה בתחום הבינה המלאכותית מגיעה על רקע חששות גוברים בשווקים מפני בועת AI. בנאומו אתמול דחה סון את הטענות האלו וטען כי מי שמדבר על בועה "לא מספיק חכם". הוא צפה כי בינה מלאכותית מתקדמת ורובוטים עתידיים ייצרו בטווח הארוך לפחות עשרה אחוזים מהתוצר העולמי, וכי פוטנציאל זה יגמד את סכומי העתק המושקעים כיום בתעשייה.