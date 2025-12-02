שגרירת אירלנד בישראל סוניה מקגיניס שאלה את שר החוץ גדעון סער על מכת האנטישמיות ונענתה בחריפות: "אין שום דבר במערכת שלכם שיכול להגן עליכם מוירוס האנטישמיות, מלבד לחץ חיצוני וחשיפת טבעה האנטישמי של הממשלה הזו"

עימות נרשם היום (שלישי) בין שגרירת אירלנד בישראל סוניה מקגינס לשר החוץ גדעון סער במהלך כנס לקונסולי הכבוד של המדינות השונות בארץ ובהשתתפות שגרירים זרים. במהלך האירוע ניתן זמן לשאלות הקהל לשר החוץ – ומקגינס שאלה את סער על מכת האנטישמיות ומה צריך לעשות כדי להיאבק בה.

"אדוני השר, אני שמחה שהזכרת את המכה הרעה שהיא האנטישמיות, ומה חייבים לעשות בנוגע לה. אבל הייתי חושבת שזה צריך להיות מנוהל בזהירות ולא מנוצל לאינטרסים פוליטיים" אמרה מקגינס. "האנטישמיות היא מכ -רעה וחייבים להתמודד איתה. ולכן, האם אינך חושב שהעובדות חשובות?".

סער מיד השיב לשגרירה האירית: "אז תגידי לי, בבקשה, למה פורסמה ביום שישי הצעת ההחלטה האנטישמית של מועצת העיר של דבלין, ושום דבר לא קורה עד יום שבת – כשאני ונשיא המדינה תקפנו את זה?! ואז, ורק אז שר החוץ שלך וראש הממשלה שלך וכולם התעוררו. למה? למה? כי אתם רק מגיבים".

"אין שום דבר במערכת שלכם כרגע שיכול להגן עליכם מהווירוס של האנטישמיות, מלבד לחץ חיצוני וחשיפת טבעה האנטישמי של הממשלה הזו של אירלנד ומוסדות אחרים" הבהיר סער. "אנחנו נמשיך לעשות זאת, ואנחנו נמשיך לחשוף אתכם עד שאתם באמת תבינו שאתם לא יכולים להונות את העולם".