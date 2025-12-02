ענפים חדשים, אגפים חדשים, והטמעת הטכנולוגיה בכל מערכות צה"ל עד הקצה: שתי חטיבות חדשות שהוקמו היום בתוך אגף התקשוב מראים את תהליך קפיצת הדרך של הצבא

צה"ל משנה פניו: צה"ל חונך היום (שלישי) שתי חטיבות חדשות, ממש מהניילון, בתוך אגף התקשוב. הראשונה היא חטיבת הספרה העוסקת בספקטרום, והשנייה חטיבת הבינה המלאכותית. השתיים הן כאמור חדשות לחלוטין, והן נחנכו בתהליך קפיצת הדרך שאגף התקשוב עשה.

נציין שמדובר ברמה אחרת ממה שהכרנו עד כה, כשבחטיבת הבינה המלאכותית קפיצת המדרגה – או כפי שמכנים זאת בצה"ל, קפיצת הדרך – הינה אדירה. "אנחנו רוצים לייצר תשתיות טכנולוגיות של הצבא" אמר לסרוגים גורם בכיר בצבא. "ללא הריצה הטכנולוגית לא היינו נמצאים היום היכן שאנו נמצאים. ההצלחה שלנו אחרי הכשלון ב-7.10 היא בזכות הטכנולוגיה".

בצה"ל מבינים עד כמה חשיבותה של הטכנולוגיה חיונית למערכות הביטחון השונות של מדינת ישראל. כדי לכמת את הדברים הללו ולהביא אותם לידי ביטוי, מביאים בצה"ל דוגמה: חלק מכלי הטייס הבלתי מאוישים ששוגרו מאיראן בזמן מבצע "עם כלביא" פשוט הושמדו על ידי מערכות שיודעות לזהות את הכטב"מים הללו.

עוד באותו נושא בכיר משרד הביטחון חושף: "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון"

זאת ועוד: במערכת הביטחון פיתחו יכולות כך שכל חייל שנראה בשטח יזוהה מכל כלי שהוא שבו מותקנת המערכת – וכך ימנעו אירועי דו"צ. זה הולך ונטמע היום בכל המערכות – לדוגמה, אם במקום מסוים בג'בליה זוהה מטען לפני ארבעה חודשים, כוח שיגיע היום לאותו מרחב יוכל לדעת שבמקום הזה היה בעבר מטען ויזהר.

גם זיהוי החללים במערכת הביטחון במחנה שורה בוצע כולו על ידי מערכות טכנולוגיות חדישות, שפותחו ייחודית על ידי אגף התקשוב – וכך בתוך פרק זמן קצר כל החללים של צה"ל והאזרחים זוהו. רק כדי לסבר לקוראים: כאשר הופלו מגדלי התאומים בארצות הברית, ונהרגו שמה כ-3,000 בני אדם, רק 60% מהם זוהו. היום אפשר לומר בצה"ל שכל החללים זוהו – גם באמצעות הטכנולוגיות החדשות שהוטמעו על ידי אגף התקשוב של צה"ל.

בצבא מדגישים את העובדה שהם נמצאים בלמידה תוך כדי מלחמה. המוכנות היא כדי שלא נמצא את עצמנו בעוד מספר שנים עם לחימה חדשנית אחרת מצד האויב. צריך להיות מוכנים לה.

אין אירוע שבו הטכנולוגיה בשירות המעשה הצבאי לא נטמעת. לאגף התיקשוב יש את הכלים גם בסייבר, גם בספקטרום וגם בצד הדיגיטלי. בצה"ל אומרים כי "כאשר הטכנולוגיה והצד המבצעי חד, מימדי ההפעלה הינם הרבה יותר מהירים".

הטכנולוגיה בצבא הינה הליבה, והוא המפעיל הגדול ביותר של הטכנולוגיות בישראל. אפליקציית פיקוד העורף, שמופעלת על ידי אגף התקשוב, מותקנת אצל חמישה מיליון בני אדם, ו-500 אלף איש משתמשים במערכות של אגף התיקשוב כמעט מידי יום. אם זה במלש"בים (מועמדים לשירות ביטחון) אם זה בהתראות שונות, אם זה בפיקוד העורף ואם זה בלימוד על מערכות בתוך הצבא כולו.

אין ספק – המערכות החדשות והטכנולוגיה החדשה ישנו גם את המזרח התיכון, גם את צה"ל בלי הריצה הזאת, אומרים בצבא, לא היינו נמצאים היכן שאנחנו נמצאים היום.