על פי הדיווח, לראשונה מאז התפוצצות פרשת שימוש המשטרה ברוגלות לחקירות פליליות: משטרת ישראל תפצה ב-100,000 שקל את מורן שגב, בת זוגו של ראש עיריית חדרה דאז צביקה גנדלמן על רקע חדירה לטלפון הסלולרי שלה באמצעות רוגלה. זאת במסגרת פשרה שהומלצה על ידי בית המשפט.

בהסכם הפשרה בינה באמצעות עורך דינה עמית חדד ונועה מילשטיין לבין הפרקליטות, נכתב כי ״אין לראות בתשלום הפיצוי במסגרת הסכם זה משום קבלת טענות מי מהצדדים לרבות בדבר קיומו של הנזק הנטען ומהותו; ועניין זה לא יהווה כל תקדים בהתדיינויות עתידיות מול תובע זה או אחר או בהליכים אחרים באותו נושא״.