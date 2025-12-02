העיתונאית אילה חסון התייחסה לקח שבג"ץ לוקח את הזמן בהחלטה מי ילווה את חקירת הפצ"רית ואמרה: "בשקט בשקט מרוב אירועים, נשכחה הדרמה סביב הספור הזה"

העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית וטענה כי הסיפור סביבה נשכח. "בשקט בשקט מרוב אירועים, נשכחה הדרמה סביב הספור הזה, עדיין אין מי שילווה את חקירת הפצ״רית. הדיון בבג״ץ בן חמו היה ביום חמישי חלפו ימים ועדיין השופטים לא פרסמו החלטה. לוקחים את הזמן".

עוד כתבה חסון: "חקירה שהחלה בטיוח רבתי (לא אספו כמו בחקירות אחרות את הנייד והמחשב של הפצ״רית) ראש אח״ם ניצב בלט שטען שהוא קיבל אישורים מהיועמ"שית מנהל את החקירה".