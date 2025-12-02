העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית וטענה כי הסיפור סביבה נשכח. "בשקט בשקט מרוב אירועים, נשכחה הדרמה סביב הספור הזה, עדיין אין מי שילווה את חקירת הפצ״רית. הדיון בבג״ץ בן חמו היה ביום חמישי חלפו ימים ועדיין השופטים לא פרסמו החלטה. לוקחים את הזמן".
עוד כתבה חסון: "חקירה שהחלה בטיוח רבתי (לא אספו כמו בחקירות אחרות את הנייד והמחשב של הפצ״רית) ראש אח״ם ניצב בלט שטען שהוא קיבל אישורים מהיועמ"שית מנהל את החקירה".
אוריך
מה עם קטארגייט? גם זה ירד מתחת לרדאר14:32 02.12.2025
נרקיס
בתגובה ל: אוריך
חזרו לעבודה עוד חירטוט לכאורה של קפלן לכת המבויית14:56 02.12.2025
חוקרים כל הזמן
זה פייק מקרה ועדיין חוקרים בצורה רצינית15:30 02.12.2025
צריך להגיש תלונה על רשלנות פושעת
שופטים חייבים להיעצר בפרשה. הציבור צריך לצאת לרחובות ולהכניס את השופטים לפחים14:56 02.12.2025
מר בחור
הדרמה היא המעשים שנעשו שם ולא ממש נחקרו. ההדלפה, שהיא פסולה כמובן, היא לא הסיפור העיקרי.15:25 02.12.2025
עמקה
מה עם המשפט לבריונים מכוח 100 שהיכו והתעללו באסיר במשך 18 דקות והיסתירו מעשיהם במגינים? מדוע לא נחקר הרופא שקבע בפנים גלויות שבבדיקה נמצא שלאסיר הוכנס מוט לפי הטבת המדמם15:10 02.12.2025
מנחם
שהימין לא יודע לשלוט, בג"צ לא סופר את הממשלה, בהיותו השליט הבלעדי במדינה. אומרים לנו, בבחירות הבאות תצביעו ליכוד, כדי לשנות את המצב הקודר . הצחקתם אותי, כיום עם 68...
שהימין לא יודע לשלוט, בג"צ לא סופר את הממשלה, בהיותו השליט הבלעדי במדינה. אומרים לנו, בבחירות הבאות תצביעו ליכוד, כדי לשנות את המצב הקודר . הצחקתם אותי, כיום עם 68 מנדטים, הנכם מפחדים לשלוט, הכיצד אפוא תשנו את המצב עם פחות מנדטים?!המשך 15:46 02.12.2025
שירי מנתניה
לפני 3 שבועות, היועמ"שית הציעה למנות שופט עליון בדימוס, שיבחר ע"י בג"ץ. לוין סירב לפתרון המהיר שהציעה היועמ"שית ובחר בסחבת אין סופית.16:17 02.12.2025
שירי מנתניה
מנחם
מר בחור
הדרמה היא המעשים שנעשו שם ולא ממש נחקרו. ההדלפה, שהיא פסולה כמובן, היא לא הסיפור העיקרי.15:25 02.12.2025
עמקה
מה עם המשפט לבריונים מכוח 100 שהיכו והתעללו באסיר במשך 18 דקות והיסתירו מעשיהם במגינים? מדוע לא נחקר הרופא שקבע בפנים גלויות שבבדיקה נמצא שלאסיר הוכנס מוט לפי הטבת המדמם15:10 02.12.2025
