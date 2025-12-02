ארגון הטרור חמאס אמר לרויטרס כי הוא מחזיר חלל חטוף, אחד מהשניים שנותרו בשבי. בעזה נותרו רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק

כזכור מורדם יותר פורסם כי בישראל נערכים לקבלת הגופה שנמצה אתמול בג'אבליה, מהצלב האדום כבר היום (שלישי) בעוד כשעה. לא ברור למי הם שייכים. כזכור אמש ישראל נערכה להחזרה של גופת חלל חטוף, אולם שעה קלה לאחר הפרסום ביטל הצלב האדום את המסירה.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ישראל נערכת לקבל מהצלב האדום ממצאים שהועברו מרצועת עזה. הממצאים יועברו לבדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית. מערך השו"ן נמצא בקשר רצוף עם משפחותיהם של שני החטופים החללים".

אלו החללים החטופים שנותרו בשבי כעת:

רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.