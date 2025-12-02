כוחות צה״ל הרסו בתים של שני מחבלים שהיו חלק בשני פיגועים שונים. בשכם הכוחות הרסו את ביתו של המחבל שהניח את המטענים באוטובוסים בבת ים

כוחות צה״ל מחטיבות מנשה ושומרון הרסו הלילה והבוקר (שלישי) בתים של שני מחבלים שהיו חלק בשני פיגועים שונים. בשכם הכוחות הרסו את ביתו של המחבל עאבד אל-כרים צנובר שהניח את המטענים באוטובוסים בבת ים.

בנוסף בכפר עקבה, הרסו הכוחות את ביתו של המחבל אימן גאנם שרצח יחד עם מחבלים נוספים את יהונתן דויטש בפיגוע ירי בצומת מחולה.

תכננו את פיגוע התופת מספר חודשים

המחבל עאבד אל-כרים צנובר תכנן את הפיגוע במשך יותר מחודש, בעזרת מספר מחבלים נוספים שעזרו לו. בערב הפיגוע, המחבל עלה על מספר אוטובוסים שונים באזור גוש דן, הטמין בהם חמישה מטעני חבלה חריגים ורבי עוצמה, ותכנן לפוצץ אותם בשעות הבוקר.

הודות לערנות האזרחים וכוחות הביטחון, אחד המטענים התגלה על ידי נוסעת שהתריעה לנהג. יתר המטענים התפוצצו. הפיגוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.

המחבל ברח בחזרה לשכם בסיוע מבריח שתיאם איתו מראש. הוא נעצר לאחר מכן על ידי כוחות צה״ל ושב״כ בחודש יולי 2025. מצה"ל נמסרי כי ההחלטה על הריסת ביתו של המחבל עאבד אל-כרים צנובר התקבלה, מטעמי הרתעה, הקשורים באופיו החריג של הפיגוע, זאת בגיבוי הגורמים המשפטיים. עתירה לבג"ץ שהוגשה כנגד ההחלטה נדחתה ברוב קולות.

מיד אחרי הריסת בית המחבל בשכם, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה ולוחמי מג״ב איו״ש, פעלו בכפר עקבה, והרסו את ביתו של המחבל אימן גאנם שביצע יחד עם מחבלים נוספים פיגוע ירי בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש ז"ל ונפצע אזרח נוסף. בצה"ל אמרו כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן יזום לסיכול טרור בצפון השומרון במסגרת מבצע "חמש אבנים" ופועלים לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.