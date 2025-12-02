שני אחים, בעלי חברה ליבוא ומכירת רכבים, חשודים בהונאת מס של עשרות מיליוני שקלים. הם שוחררו בתנאים מגבילים, כשהחקירה נמשכת

החשודים הם האחים משה ועמית קלינגר, יבואני רכב ובעלי חברת "קיי. אמ. מוטורס". על פי החשד הם הצהירו על מחירים נמוכים מהשווי האמיתי, כדי להתחמק מתשלום מס בעשרות מיליוני ₪, תוך חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

החשודים ייבאו לכאורה לארץ רכבים מחו"ל. הם הצהירו על מחירים שקריים שנמוכים באופן משמעותי השווי האמיתי, כדי להתחמק מתשלום מס אמת.

החשדות עלו במסגרת חקירה שמנהלת רשות המיסים. במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות על פקודת המכס, מס קנייה, חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון, בהיקפים המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים.

אתמול בוצעו חיפושים בביתם של החשודים ובעסק שלהם. שם נתפסו מסמכים שונים. בתום החיפוש נלקחו החשודים לחקירה ראשונית במשרדי מכס ומע"מ חיפה והצפון. היום, כאמור, הורה בית המשפט על שחרורם בתנאים מגבילים אך החקירה נמשכת.