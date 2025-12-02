שר המשפטים לשעבר חיים רמון, התייחס לשאלה האם הרצוג יקבל את בקשת החנינה של נתניהו ואמר: "אני רוצה להרגיע אתכם"

שר המשפטים לשעבר חיים רמון, התראיין היום (שלישי) בגלי ישראל והתייחס לשאלה כיצד לדעתו הנשיא הרצוג יגיב לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.

"אני רוצה להרגיע אתכם", פתח רמון, "לא תהיה חנינה בתנאים של נתניהו בלי פרישה, כי הנשיא הרצוג לא יאזור אומץ לחתום על דבר כל כך משמעותי בלי לקבל מנתניהו את מה שבמשך כל שנות המשפט רצו להשיג מתנגדי נתניהו: פרישתו מהחיים הפוליטיים.

איך כתב לי מישהו את הדבר הכי ידוע: כל העשור האחרון בפוליטיקה הישראלית זה כן ביבי או לא ביבי".

‏עוד אומר רמון: "מבחינת נתניהו זה חמישים חמישים, מבחינת נתניהו זה לא מוחלט. לנתניהו לא יזיק אם הבקשה תדחה, וכמובן לא יזיק בכלל אם היא תתקבל".