בית המשפט המחוזי גזר 12 ו-5 שנות מאסר על שני תומכי דאע"ש ממזרח ירושלים שצפו בעריפות ראשים ותכננו לפוצץ משאית תופת עם במיכלי גז סמוך לכנסת

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (שלישי) 12 שנות מאסר על מוסטפא עבד אל נבי וחמש שנות מאסר בנוסף למאסר על תנאי לאחמד נתשה. הנאשמים ביצעו הכנות לפיגוע תופת בסמוך לכנסת.

על פי כתב האישום, הנאשמים תכננו לפוצץ משאית תופת עם מיכלי גז. הם צפו בסרטוני דאע"ש שכללו הטפות דתיות, עריפות ראשים והוצאות להורג שונות, ונשבעו שבועת אמונים לארגון הטרור.

אחד מהנאשמים קנה חומרים וניסה להכין מטען נפץ בעצמו. השני ניסה להשיג עבורו כלים וחומרים שהיה צריך. בנוסף, ניסו הנאשמים לגייס שותפים להשלמת הפיגוע. הפיגוע לא יצא אל הפועל בעקבות מעצרם, ולמרות רצינות כוונותיהם, לא נגרם נזק בפועל.

הנאשמים הורשעו, כל אחד על פי חלקו, בביצוע עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון לפעולה בנשק למטרות טרור, קשר למעשה טרור של פעולה בנשק למטרות טרור, אימונים או הדרכה למעשה טרור וחברות בארגון טרור