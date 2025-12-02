חבר הכנסת מהליכוד דן אילוז קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו: "הליכוד לא יכולה להפוך למפלגה שמתמסרת ללחצים חרדיים"

חבר הכנסת מהליכוד דן אילוז קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו: "הציבור המשרת – עמוד התווך של הליכוד ושל מדינת ישראל – צמא למנהיגות שלך. הליכוד לא יכולה להפוך למפלגה שמתמסרת ללחצים חרדיים".

דבריו המלאים: "אדוני ראש הממשלה, מזכיר הממשלה עדכן כי בכוונתך לשאת דברים לציבור בנושא הגיוס. כמי שמעריך – ואף מעריץ – את מנהיגותך רבת־השנים, אני מבקש ממך בקשה פשוטה אך גורלית: עמוד על הערכים הלאומיים-ליברליים של תנועת הליכוד בדבריך. אני קורא לך לאמץ את עשרת השינויים שהצגתי, ההופכים את החוק המוצע מחוק של פטור לחוק של גיוס, מחוק שמשמר את המשבר לחוק שמחזק את צה״ל ומבטיח את עתידנו".

עוד באותו נושא סקר | אחרי בקשת החנינה: הליכוד נוסק ויש עתיד נעלמת 21:34 | חדשות סרוגים 17 2 👏 😀

"הציבור המשרת – עמוד התווך של הליכוד ושל מדינת ישראל – צמא למנהיגות שלך. הליכוד לא יכולה להפוך למפלגה שמתמסרת ללחצים חרדיים. ייעודה של תנועתנו היה ונותר: להוביל את ישראל בדרך הלאומית-ליברלית, דרך של אחריות, ביטחון ושותפות אמת. בהערכה עצומה".