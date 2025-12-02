חבר הכנסת מהליכוד דן אילוז קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו: "הציבור המשרת – עמוד התווך של הליכוד ושל מדינת ישראל – צמא למנהיגות שלך. הליכוד לא יכולה להפוך למפלגה שמתמסרת ללחצים חרדיים".
דבריו המלאים: "אדוני ראש הממשלה, מזכיר הממשלה עדכן כי בכוונתך לשאת דברים לציבור בנושא הגיוס. כמי שמעריך – ואף מעריץ – את מנהיגותך רבת־השנים, אני מבקש ממך בקשה פשוטה אך גורלית: עמוד על הערכים הלאומיים-ליברליים של תנועת הליכוד בדבריך. אני קורא לך לאמץ את עשרת השינויים שהצגתי, ההופכים את החוק המוצע מחוק של פטור לחוק של גיוס, מחוק שמשמר את המשבר לחוק שמחזק את צה״ל ומבטיח את עתידנו".
"הציבור המשרת – עמוד התווך של הליכוד ושל מדינת ישראל – צמא למנהיגות שלך. הליכוד לא יכולה להפוך למפלגה שמתמסרת ללחצים חרדיים. ייעודה של תנועתנו היה ונותר: להוביל את ישראל בדרך הלאומית-ליברלית, דרך של אחריות, ביטחון ושותפות אמת. בהערכה עצומה".
שירי מנתניה
אילוז רוצה להפיל את ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם? אילוז רוצה, שהליכוד תהיה מפלגה, שיושבת באופוזיציה? חלאס עם ההצגות בשקל וחצי.13:55 02.12.2025
יוסף
חוק אחד ללא משחקים מי שמלאו לא 18 שנים חייב בגיוס נקודה כל ההתחלות קשות תיתרגלו לא רק לקבל אלא גם לתת יש מקום לכולם נהיה מדינה חזקה יחד בלי...
חוק אחד ללא משחקים מי שמלאו לא 18 שנים חייב בגיוס נקודה כל ההתחלות קשות תיתרגלו לא רק לקבל אלא גם לתת יש מקום לכולם נהיה מדינה חזקה יחד בלי פוליטיקה ומוייסריםהמשך 14:21 02.12.2025
שירי מנתניה
אילוז רוצה להפיל את ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם? אילוז רוצה, שהליכוד תהיה מפלגה, שיושבת באופוזיציה? חלאס עם ההצגות בשקל וחצי.13:55 02.12.2025
