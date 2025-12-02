יממה לאחר שקיבלה לידיה את ראשות הוועדה המיוחדת לחוק השידורים, ח״כ גלית דיסטל־אטבריאן מפרסמת הצהרה ראשונה שבה היא מדגישה את כוונתה לקדם תחרות, להפחית רגולציה ולחזק את חופש הביטוי במסגרת הרפורמה שמוביל משרד התקשורת

יממה לאחר שוועדת הכנסת אישרה את הקמת הוועדה המיוחדת לעיסוק בחוק השידורים, ח״כ גלית דיסטל־אטבריאן מפרסמת היום (שלישי) הצהרה ראשונה. לדבריה, המהלך נועד "לקדם תחרות, לצמצם בירוקרטיה ולחזק את חופש הביטוי". הצעת החוק מקודמת בוועדה החדשה לאחר שיו"ר ועדת הכלכלה, ח״כ דוד ביטן, מסרב לקדמה.

דיסטל־אטבריאן הודתה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר התקשורת שלמה קרעי על האמון שניתן בה, וציינה כי היא "שמחה וגאה לעמוד בראש הוועדה המיוחדת להצעת חוק התקשורת". לדבריה, הרפורמה נועדה "לפתוח את השוק, לצמצם בירוקרטיה ולחזק את חופש הביטוי של כל אזרח ואזרחית".

עוד באותו נושא הפרופ' טוען: "זה התנאי הבסיסי שצריך להציב לנתניהו" 09:14 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

עוד אמרה כי "אחרי שנים של מונופולים וריכוזיות, הגיע הזמן לדף חדש". היא הוסיפה כי הצעת החוק "מסירה חסמים, מבטלת כללי עבר אנכרוניסטיים ומיישרת קו עם המדינות המערביות" וכי המהלך צפוי להביא "יותר תחרות, יותר חופש ביטוי, יותר שקיפות ופחות כוח מרוכז".

דיסטל־אטבריאן חתמה את דבריה באמירה כי "שוק תקשורת חופשי הוא לא מותרות, זה תנאי לדמוקרטיה בריאה, ועכשיו זה קורה".