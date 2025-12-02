יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הביע תמיכה במח"ט חשמונאים אבינועם אמונה לאחר שדווח כי אחרי סיום תפקידו הוא לא יקודם, אלא יפרוש משירות: "עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתוך תפקידי לוחמה בצה"ל".
דבריו המלאים: "אל"מ אבינועם אמונה, מפקד חטיבת חשמונאים, צפוי לסיים את תפקידו ולפרוש משירות בעוד כחודש. הצבא והמדינה עומדים לאבד לוחם ומפקד מהמעלה הראשונה, וכזה שצריך להיות עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתוך תפקידי לוחמה בצה"ל".
"אל"מ אמונה, כשמו כן הוא – איש צבא ואיש אמונה בכל רמ"ח איבריו. מפקד נערץ ולוחם אמיץ. בעברו פיקד על גדוד 101 ויחידת מגלן. אל"מ אמונה הוא החזון של מה שיביא איתו חוק גיוס אמיתי – לוחם חסר פחד, בדיוק האדם שחובה לעשות הכל כדי לשמור במערכת".
אמש פורסם כי אל"מ אבינועם אמונה, מח"ט החטיבה החרדית החשמונאים צפוי בחודש הבא לסיים את תפקידו. יוסי יהושע הכתב הצבאי של I24 וידיעות אחרונות מוחה: "הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים"
שירי מנתניה
החשמונאים הם הכי גיבורים בצה"ל!!! מצדיעים לכם אוהבים אותכם!!!!! גם נלחמים בעזה וגם נלחמים בכבלי הכתות החרדיות, שהקשו עליהם להתגייס. התגייסו בניגוד למדיניות הממשלה, שלא מרשה להם להתגייס. לכן, גבורה כפולה!!!12:28 02.12.2025
רסן חרדי
בתגובה ל: שירי מנתניה
מחט חשמונאים לא לבד כזה שהזקן שלו מפריע לכמה בדרגים הגבוהים בצהל. יש עוד כמה חברה' עם זקן שהבנו שלא יקודמו מעבר לרס"ן בגלל הזקנים והכיפות שלהם. אם שילוב אז עד הסוף. אנחנו החרדים לא נהיה הפועלים השחורים של המערכת !22:15 02.12.2025
פרופסור לס
בתגובה ל: שירי מנתניה
בגלל נשים כמוך החרדים לא יתגייסו להגיד ללומדי תורה וחרדים כתות . זה מוכיח שרק לחלן את החרדים זו השאיפה23:07 02.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: שירי מנתניה
בתגובה ל: שירי מנתניה
