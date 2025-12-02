ליברמן על מח"ט חשמונאים אבינועם אמונה שדווח כי אחרי סיום תפקידו הוא לא יקודם, אלא יפרוש משירות: "עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתפקידי לוחמה".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הביע תמיכה במח"ט חשמונאים אבינועם אמונה לאחר שדווח כי אחרי סיום תפקידו הוא לא יקודם, אלא יפרוש משירות: "עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתוך תפקידי לוחמה בצה"ל".

דבריו המלאים: "אל"מ אבינועם אמונה, מפקד חטיבת חשמונאים, צפוי לסיים את תפקידו ולפרוש משירות בעוד כחודש. הצבא והמדינה עומדים לאבד לוחם ומפקד מהמעלה הראשונה, וכזה שצריך להיות עמוד האש שמוביל אלפי חרדים לתוך תפקידי לוחמה בצה"ל".

עוד באותו נושא הכתב הצבאי מוחה: "הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים" 22:34 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

"אל"מ אמונה, כשמו כן הוא – איש צבא ואיש אמונה בכל רמ"ח איבריו. מפקד נערץ ולוחם אמיץ. בעברו פיקד על גדוד 101 ויחידת מגלן. אל"מ אמונה הוא החזון של מה שיביא איתו חוק גיוס אמיתי – לוחם חסר פחד, בדיוק האדם שחובה לעשות הכל כדי לשמור במערכת".

אמש פורסם כי אל"מ אבינועם אמונה, מח"ט החטיבה החרדית החשמונאים צפוי בחודש הבא לסיים את תפקידו. יוסי יהושע הכתב הצבאי של I24 וידיעות אחרונות מוחה: "הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים"