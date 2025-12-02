בפעילות מבצעית ברמאללה ובחברון: כוחות צה״ל החרימו ציוד ואטמו את סניפי הארגון הפלסטיני ׳UAWC’ המזוהה עם ארגון הטרור ׳החזית העממית לשחרור פלסטין׳

לוחמי צה״ל מחטיבות בנימין ויהודה, לצד קציני המנהל האזרחי פעלו אמש (שני) במבני הסניפים של הארגון המקומי ״אגודת הוועדות החקלאיות – UAWC״ שברמאללה וחברון.

במהלך הפעילות, הכוחות החרימו חומרי הסתה, עצרו שמונה מבוקשים ו-14 חשודים נוספים אשר זומנו לחקירות. בנוסף, הכוחות החרימו ציוד וכספי טרור בשווי של כ-700 אלף ש״ח, במסגרת המאמץ לסיכול מימון טרור.

לאחר מכן, הכוחות ביצעו אטימה מלאה של הדלתות הראשיות במבני הסניף של הארגון, אשר מזוהה עם ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.

הארגון, שמציג עצמו כמסייע לחקלאות, משמש בפועל כזרוע ארגונית של ארגון הטרור חז״ע ופועלת לקידום הסתה לטרור, גיוס והזרמת כספים למימון פעילויות טרור תחת הארגון. חלק מבכירי הארגון, לקחו בעבר חלק פעיל בפיגועי טרור והתבטאו באופן פומבי בתמיכה בטרור. בנוסף, בשנת 2021 הארגון הוכרז כארגון טרור המשתף פעולה עם חז"ע ולכן הוצא מהחוק.