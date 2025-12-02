ברק קלמנוביץ’, אחד ממנהלי הדיגיטל הבולטים בישראל, מונה למנכ"ל חברת PUSH. קלמנוביץ’ כיהן בעבר כמנכ"ל ynet ועמד מאחורי מהלכים מרכזיים בעיצוב שוק המדיה הדיגיטלית המקומי במהלך שני העשורים האחרונים

במהלך פעילותו בתעשייה נחשב קלמנוביץ’ לדמות מובילה בפיתוח אסטרטגיות דיגיטל, בניית מותגים וחיזוק נוכחותם של גופי תקשורת בזירה המקוונת. המינוי ל־PUSH מסמן עבור החברה צעד אסטרטגי שנועד להמשיך ולבסס את מעמדה בשוק הדיגיטל הישראלי.

קלמנוביץ’ סיים בשנה האחרונה פרק של 22 שנים בקבוצת ידיעות אחרונות, שבמהלכו מילא שורה של תפקידים בכירים, ובהם ארבע שנות כהונה כמנכ"ל ynet.

כזכור, רק לאחרונה קרן BRM של ניר ברקת ואחיו אלי, יחד עם היועץ האסטרטגי מוטי שרף, נכנסו לשותפות אסטרטגית עם מיזם החדשות PUSH של איציק פרזאן, במהלך שמרחיב את בסיס התמיכה והפיתוח של החברה.