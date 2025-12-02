חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 02.12.2025 / 10:24

חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, הוא אחד מחברי הכנסת האהובים והרגועים במשכן. אך יש מי שהצליח להוציא אותו משלוותו. צפו בעימות

עימות בוועדה לבטחון לאומי בין חברי הכנסת יעקב מרגי מש"ס וגלעד קריב ממפלגת העבודה. קריב הטיח במרגי כי אינו נוהג בממלכתיות, מרגי השיב לו: "אל תטיף לי על הממלכתיות שלי, היא לא נתונה לשיפוטך". כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . 5m5wOS9Cq9IW Fyc

תגיות: גלעד קריב, יעקב מרגי, עימות