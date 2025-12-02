עימות בוועדה לבטחון לאומי בין חברי הכנסת יעקב מרגי מש"ס וגלעד קריב ממפלגת העבודה. קריב הטיח במרגי כי אינו נוהג בממלכתיות, מרגי השיב לו: "אל תטיף לי על הממלכתיות שלי, היא לא נתונה לשיפוטך".
שירי מנתניה
הבן אדם תומך בהשתמטות והפליה בין דם לדם... ממלכתיות זו הבעיה האחרונה שלו..11:47 02.12.2025
