עימות בוועדה לבטחון לאומי בין חברי הכנסת יעקב מרגי מש"ס וגלעד קריב ממפלגת העבודה. קריב הטיח במרגי כי אינו נוהג בממלכתיות, מרגי השיב לו: "אל תטיף לי על הממלכתיות שלי, היא לא נתונה לשיפוטך".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

5m5wOS9Cq9IW Fyc