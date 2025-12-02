מפקד חיל האוויר לשעבר דן טולקובסקי ז"ל הובא למנוחות בנחלת יצחק בטקס צבאי. טולקובסקי, שנפטר בגיל 104, נחשב לאחד מבוני החיל בראשיתו ואחראי לעיצוב הכוח האווירי של מדינת ישראל

מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף (בדימוס) דן טולקובסקי, הובא אתמול (שני) למנוחות בבית העלמין נחלת יצחק בתל אביב בטקס צבאי מלא. טולקובסקי נפטר ביום שישי האחרון בגיל 104 והותיר אחריו שלושה ילדים.

בטקס השתתפו בני משפחתו, חבריו וותיקי חיל האוויר. מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הניח את זר צה"ל על קברו וספד לו בדברים אישיים: "דן יקר, מפקדנו האהוב, משק כנפי ההיסטוריה מלווה אותנו היום".

בהמשך דבריו אמר בר כי דורות של לוחמים ומפקדים בחיל התבססו על תרומתו: "לאייזק ניוטון מיוחס המשפט אם ראיתי רחוק יותר הרי זה מפני שעמדתי על כתפי ענקים. אנחנו ראינו בך ענק. על כתפיך עמדנו, ועל יסודות מנהיגותך יצקנו עוד ועוד יכולות. בדרכך צעדנו. היה לך חלק משמעותי בבניין הכוח האווירי כעוגן בביטחונה של מדינת ישראל".

טולקובסקי, שנחשב מאבותיו של חיל האוויר בצעדיו הראשונים, כיהן כמפקדו השלישי ופעל לעיצוב יכולות הלחימה של החיל בעשורים הראשונים לקיומו. יצירתו ומורשתו נזכרו לאורך הטקס שבו בני המשפחה ועמיתיו הדגישו את דמותו כמפקד וכאיש חזון.