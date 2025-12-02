אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזהיר כי ההתראות האמריקניות ללבנון אינן משנות את התמונה: "אמרו ללבנונים; אם אתם לא תעשו את העבודה, לישראל יש את הכוח לעשות אותה. אבל למרות התקיפות היומיומיות שלנו, חיזבאללה שיקם את כוחו. היחידות התאוששו, המפעלים לייצור טילים וכטב"מים נפתחו מחדש, ונשק מוזרם מסוריה".
לדבריו, חיזבאללה הפך לגורם שמכתיב את סדר היום הלאומי בלבנון: "הוא קובע – אין מו"מ עם ישראל, אין פגיעה בנשק, אין שינוי בכללי המשחק האלקטורליים, ואל תיגעו בבנק שלו. זה המצב".
נריה מדגיש שהמאבק האמיתי אינו מול חיזבאללה אלא מול איראן: "איראן בנתה מחדש את הרשת: היא מאמנת, מחמשת, מפעילה את החות'ים, את העיראקים ואת החמאס. אנחנו לא במערכה מול חיזבאללה – זו מערכה מול איראן".
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?
עידן
תגיד תודה השמאל בכלל לא ראה באיראן כאיום על ישראל במשך שנים טענו שנתניהו משיחי בעניין איראן , לגבי חיזבאללה השמאל רצה להפסיק את התקיפות הרבה לפני חיסול נסראללה וכל צמרת חיזבאללה ובידיעה שיש מנהרות שחודרות לשטח ישראל . לגבי עזה גם שם השמאל רצה לסיים את המלחמה אחרי זמו קצר והרבה לפני חיסול הנייה , סינוואר ויתר צמרת חמאס אז נכון שהעבודה טרם הושלמה בלחצים אמריקאים אבל לפחות היום יןדעים בכל המזרח התיכון שישראל לא אריה רק על הנייר .13:57 02.12.2025
אדי עדי
זה מערכה גם מול טורקיה11:34 02.12.2025
אבי סוג בפייסבוק
אסכם זאת כך: בגלל התעללות בחיילים, בכלואים ובאזרחים מוחלשים במשך 76 שנים, נתן אלוקים למשמרות המהפכה האיראניים טילים היפרסוניים מתמרנים עם ראשי קרב גרעיניים. הבאתם על מדינת צה"ל את איראן עם טילים...
אבי סוג בפייסבוק
אדי עדי
זה מערכה גם מול טורקיה11:34 02.12.2025
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?
עידן
תגיד תודה השמאל בכלל לא ראה באיראן כאיום על ישראל במשך שנים טענו שנתניהו משיחי בעניין איראן , לגבי חיזבאללה השמאל רצה להפסיק את התקיפות הרבה לפני חיסול נסראללה וכל צמרת חיזבאללה ובידיעה שיש מנהרות שחודרות לשטח ישראל . לגבי עזה גם שם השמאל רצה לסיים את המלחמה אחרי זמו קצר והרבה לפני חיסול הנייה , סינוואר ויתר צמרת חמאס אז נכון שהעבודה טרם הושלמה בלחצים אמריקאים אבל לפחות היום יןדעים בכל המזרח התיכון שישראל לא אריה רק על הנייר .13:57 02.12.2025
