אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזהיר כי ההתראות האמריקניות ללבנון אינן משנות את התמונה: "אמרו ללבנונים; אם אתם לא תעשו את העבודה, לישראל יש את הכוח לעשות אותה. אבל למרות התקיפות היומיומיות שלנו, חיזבאללה שיקם את כוחו. היחידות התאוששו, המפעלים לייצור טילים וכטב"מים נפתחו מחדש, ונשק מוזרם מסוריה".

לדבריו, חיזבאללה הפך לגורם שמכתיב את סדר היום הלאומי בלבנון: "הוא קובע – אין מו"מ עם ישראל, אין פגיעה בנשק, אין שינוי בכללי המשחק האלקטורליים, ואל תיגעו בבנק שלו. זה המצב".

נריה מדגיש שהמאבק האמיתי אינו מול חיזבאללה אלא מול איראן: "איראן בנתה מחדש את הרשת: היא מאמנת, מחמשת, מפעילה את החות'ים, את העיראקים ואת החמאס. אנחנו לא במערכה מול חיזבאללה – זו מערכה מול איראן".