‏איש התקשורת והאסטרטגיה ויקטור שריקי הגיש תלונה במשטרה נגד גיא פלג וטען: "הוא לקח ציוצים של אדם כלשהוא, מחק את שמו – והצהיר בפני השופטים שזה אני צייצתי"

‏איש התקשורת והאסטרטגיה ויקטור שריקי התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל ואמר לטענתו כי: "אני מגיש כעת נגד גיא פלג תלונה במשטרה על דברים שקשורים לזיוף מסמכים", לכאורה. "ואני לא מדבר על סרטון שדה תימן, אני מדבר על דברים שנוגעים אלי".

הוא נשאל: "אתה מדבר על כך שגיא פלג זייף מידע או מסמכים נגדך?"

‏ויקטורי השיב: "גיא פלג החליט להגיש נגדי תביעת דיבה על סרטון שמעולם לא פורסם. הוא לקח ציוצים של אדם כלשהוא, מחק את שמו – והצהיר בפני השופטים שזה אני צייצתי. העניין הוא שהוא או מי מטעמו שעשו את זה כל כך לא חכמים שהם שכחו למחוק את סמל המחק, כך עלינו על זה. זה לא הדבר היחיד אגב".

נדגיש כי הטענות שהעלה שריקי הן לכאורה ולטענתו בלבד.