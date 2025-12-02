איש התקשורת והאסטרטגיה ויקטור שריקי התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל ואמר לטענתו כי: "אני מגיש כעת נגד גיא פלג תלונה במשטרה על דברים שקשורים לזיוף מסמכים", לכאורה. "ואני לא מדבר על סרטון שדה תימן, אני מדבר על דברים שנוגעים אלי".
הוא נשאל: "אתה מדבר על כך שגיא פלג זייף מידע או מסמכים נגדך?"
ויקטורי השיב: "גיא פלג החליט להגיש נגדי תביעת דיבה על סרטון שמעולם לא פורסם. הוא לקח ציוצים של אדם כלשהוא, מחק את שמו – והצהיר בפני השופטים שזה אני צייצתי. העניין הוא שהוא או מי מטעמו שעשו את זה כל כך לא חכמים שהם שכחו למחוק את סמל המחק, כך עלינו על זה. זה לא הדבר היחיד אגב".
נדגיש כי הטענות שהעלה שריקי הן לכאורה ולטענתו בלבד.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
ניוסי
הבעיה היא שהם יפלו על שופט שמאלן, והוא יעשה לולינות משפטית ויחייב אותם בעשרות אלפי שקלים הוצאות משפט. ועל הדרך יחמיא לגיא פלג - מערכת המשפט - צדק במדינת ישראל...
הבעיה היא שהם יפלו על שופט שמאלן, והוא יעשה לולינות משפטית ויחייב אותם בעשרות אלפי שקלים הוצאות משפט. ועל הדרך יחמיא לגיא פלג - מערכת המשפט - צדק במדינת ישראל 2025 !המשך 10:05 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
בתגובה ל: ניוסי
די כבר לשטויות.17:29 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
נראה סוף דרכו בכל אמצעי התיקשורת-------------זמן קצר10:15 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ויקטור שריקי, חבר מרכז ליכוד, הידוע ב"יושרו", זייף שמות של משפחות שכולות בתוך כרזה נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. נבזיות ורוע נגד משפחות שכולות, שאפילו בשביל חבר מרכז ליכוד זה...
ויקטור שריקי, חבר מרכז ליכוד, הידוע ב"יושרו", זייף שמות של משפחות שכולות בתוך כרזה נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. נבזיות ורוע נגד משפחות שכולות, שאפילו בשביל חבר מרכז ליכוד זה יותר מדי.המשך 11:43 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאלה
נקווה שתפיל אותו!!22:11 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ויקטור שריקי, חבר מרכז ליכוד, הידוע ב"יושרו", זייף שמות של משפחות שכולות בתוך כרזה נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. נבזיות ורוע נגד משפחות שכולות, שאפילו בשביל חבר מרכז ליכוד זה...
ויקטור שריקי, חבר מרכז ליכוד, הידוע ב"יושרו", זייף שמות של משפחות שכולות בתוך כרזה נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. נבזיות ורוע נגד משפחות שכולות, שאפילו בשביל חבר מרכז ליכוד זה יותר מדי.המשך 11:43 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
נראה סוף דרכו בכל אמצעי התיקשורת-------------זמן קצר10:15 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניוסי
הבעיה היא שהם יפלו על שופט שמאלן, והוא יעשה לולינות משפטית ויחייב אותם בעשרות אלפי שקלים הוצאות משפט. ועל הדרך יחמיא לגיא פלג - מערכת המשפט - צדק במדינת ישראל...
הבעיה היא שהם יפלו על שופט שמאלן, והוא יעשה לולינות משפטית ויחייב אותם בעשרות אלפי שקלים הוצאות משפט. ועל הדרך יחמיא לגיא פלג - מערכת המשפט - צדק במדינת ישראל 2025 !המשך 10:05 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
בתגובה ל: ניוסי
די כבר לשטויות.17:29 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר