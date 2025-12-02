לאחר שבארצות הברית הופצו שמועות על מצבו הר]ואי של הנשיא דונלד טראמפ – רופאו האישי מפרסם מסמכים שחושפים את מצבו הרפואי

רופאו האישי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הלילה (ג') מסמך רפואי רשמי שבו הצהיר כי מצבו הבריאותי של הנשיא בן ה־79 הוא "מצוין לחלוטין".

המסמך הרפואי חוש, כי הבדיקות השנתיות המתקדמות שנערכו לו מצביעות על תפקוד תקין של הלב וכלי הדם, ללא סימנים לפתולוגיות או להיצרות בעורקים. עוד נמסר כי בדיקות הבטן והאיברים הפנימיים הציגו תמונה רפואית תקינה לחלוטין.

במזכר הדגיש רופא הבית הלבן כי מטרת אותן בדיקות הייתה מניעתית ונועדה לאתר בעיות אפשריות בשלב מוקדם ולשמר את בריאותו של הנשיא לאורך זמן. לדברי הרופא: "ההערכה מאשרת כי הנשיא טראמפ שומר על בריאות כללית מעולה".

בחודשים האחרונים רבים הפיצו שמועות על מצבו של טראמפ ומסמך זה הגיע בכדי להפריך אותן.