ח"כ משה סעדה, התייחס אמש (ראשון) לחקירתו של ראש להב 433 במשרדי מח"ש, וטען כי מדובר בנקמה אישית של היועמ"שית נגדו.
סעדה טען כי "מה שמח״ש עשו אתמול זו עבריינות בחסות החוק, אני מכיר את מח״ש לפני ולפנים. אתה שואל את עצמך למה עושים ככה לראש לה"ב? התשובה פשוטה; הוא זה שדיווח שהיועמ"שית חדלה את הרמטכ״ל בפרשת הפצ"רית ועכשיו היא נוקמת בו".
עוד הוא אמר כי "היועמ"שית מפעילה את כל הכלים נגד כל מי שפועל נגדה, כולל נגד ראש לה״ב 433 מני בנימין".
מה דעתך בנושא?
32 תגובות
4 דיונים
סימה
אישה שמסוכנת למדינה ולעם09:15 02.12.2025
אחד העם
בתגובה ל: סימה
לסימה המשמיצה , אל תבואי ביום כיפור לבית כנסת18:07 02.12.2025
דניאלה
בתגובה ל: אחד העם
אתה אחד מבוגדי קפלן?22:02 02.12.2025
מנור
גלי חיזקי ואמצי. את סכר חשוב מול שטפון עכור ונורא09:44 02.12.2025
משה
ואתה דביל היא עבריינית09:51 02.12.2025
משה
בתגובה ל: מנור
לכו כולכם איתם ביחד איכס אלכם וביבי ימשיך לעוד הרבה זמן ואתם תעזבו כבר את הארץ23:37 02.12.2025
אור
גלי היקרה אהובת ישראל שהשם יתברך יתן לך כוחות לעמוד. מול החושך הגדול חזקי ואימצי גיבורה10:28 02.12.2025
כריש
בתגובה ל: אור
היא החושך יחד עם הבן הגנב שלה14:47 02.12.2025
סילי
בתגובה ל: אור
הבנו שאתם מעריצים עבריינות, פשע ורוע. שיהיו לך חיים של סבל כמו שאתה אוהב. אותנו תעזוב בשקט. אנחנו אוהבים את החיים ואנחנו מעריצים ערכים. לך תמרר בהנאה16:18 02.12.2025
יוסי
בתגובה ל: אור
מסכן כנראה אתה מהמשפחה הקרובה שלה לצערך היא תשלם ובגדול העברינית הזאת17:34 02.12.2025
שירי מנתניה
סעדה הוא הקונספירטור הראשי של הליכוד? מפחיד לחשוב שהיה בראש מח"ש, אלוהים ישמור!11:13 02.12.2025
שירי מנתניה
כפרה על גלי, גיבורת ישראל, היחידה שנלחמת בעוז למען המילואימניקים היקרים והגיבורים, שעזבו משפחה, פרנסה ושפיות הנפש למען עם ישראל!!11:16 02.12.2025
איכפתית
ברור כשמש שהיועמת יחמרה מגינה על עברייני משפט גורמת נזק למדינה בהיותה עדיין בתפקידו רבותי שברו את הכלים תתנהלו כמוה ותתעלמו מהפקודות שלה. למה מי היא בכלל?15:41 02.12.2025
דוד רהב
כל מי שמזכיר את הבן של היועמ"שית הוא מעלה גירה או אם תרצו תקליט מקולקל ויש לו מעט מאוד לדון בסוגיה המדוברת15:47 02.12.2025
הוא גנב ונוכל כמו אמא שלו
בתגובה ל: דוד רהב
לא פלא שהוא גנב... היא עבריינית22:53 02.12.2025
מיקי ליפשיץ
בהרב-מיארה, עבריינית מסוכנת למדינה. עד מתי נוכל להשלים עם כל הפרשות המושחתות שלה ושל מקורביה? מתי הפצ"ר ממלא המקום יעמיד לדין את בנה של מיארה, כסימן של רצון לנקות את...
בהרב-מיארה, עבריינית מסוכנת למדינה. עד מתי נוכל להשלים עם כל הפרשות המושחתות שלה ושל מקורביה? מתי הפצ"ר ממלא המקום יעמיד לדין את בנה של מיארה, כסימן של רצון לנקות את הצואה?המשך 15:38 02.12.2025
חייב חקירה מעמיקה לטיפול שורש זו לא דמוקרטיה זה ארדואניזציה של המדינה
יעקב אומר15:27 02.12.2025
דור
הבחורה מפלצת שחררי אותנו מימך דיייי מספיק14:43 02.12.2025
