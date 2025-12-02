ח"כ משה סעדה התייחס לחקירתו של ראש להב 433 במשרד מח"ש וטוען כי מדובר ברדיפה אישית: "היועמ"שית מפעילה את כל הכלים נגד כל מי שפועל נגדה"

ח"כ משה סעדה, התייחס אמש (ראשון) לחקירתו של ראש להב 433 במשרדי מח"ש, וטען כי מדובר בנקמה אישית של היועמ"שית נגדו.

סעדה טען כי "מה שמח״ש עשו אתמול זו עבריינות בחסות החוק, אני מכיר את מח״ש לפני ולפנים. אתה שואל את עצמך למה עושים ככה לראש לה"ב? התשובה פשוטה; הוא זה שדיווח שהיועמ"שית חדלה את הרמטכ״ל בפרשת הפצ"רית ועכשיו היא נוקמת בו".

עוד הוא אמר כי "היועמ"שית מפעילה את כל הכלים נגד כל מי שפועל נגדה, כולל נגד ראש לה״ב 433 מני בנימין".