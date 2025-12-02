השירות המטאורולוגי מתריע כי שינוי גדול במזג האוויר בשבת יביא גשמים לכל הארץ, עם חשש ממשי לשיטפונות נרחבים בדרום: "חורף עם כל המאפיינים של דצמבר"

השירות המטאורולוגי מזהיר מפני שינוי גדול במזג האוויר בסוף השבוע הקרוב. על פי הודעת השירות, לאחר ימים יציבים, גשמים עזים צפויים לרדת בדרום הארץ במהלך השבת, עם חשש לשיטפונות נרחבים. הגשם יתפשט בהדרגה לכל חלקי הארץ, ומדובר בסימנים ראשונים למערכת חורפית אמיתית שתגיע בשבוע הבא.

השינוי הגדול צפוי להתרחש, כאמור, במהלך יום שבת. בשעות הבוקר ואחר הצהריים יחלו לרדת גשמים משמעותיים בדרום הארץ. השירות המטאורולוגי מזהיר כי הגשמים באזור הדרום צפויים להיות עזים ועלולים לגרום לשיטפונות נרחבים שיביאו ככל הנראה לשיבושים בתנועה.

נחל פרוד (צילום: מיקי וולקיטה/ רשות הטבע והגנים)

בהמשך השבת, מערכת הגשם תתפשט גם למרכז ולצפון, ולמעשה צפוי לרדת גשם בכל חלקי הארץ. למרות זאת, חשוב לציין כי בשלב זה לא מדובר עדיין במערכת גשם חורפית קלאסית, אלא במאפיינים של עונת מעבר.

התחזית לטווח הארוך יותר מצביעה על התחזקות משמעותית של המערכת. ישנם סימנים ברורים לכך שבשבוע הבא הגשמים יקבלו אופי חורפי אמיתי: תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות עם רוחות חזקות שיתלוו למערכת הגשם. בשירות המטאורולוגי מציינים כי מדובר בכניסה מלאה למאפייני מזג האוויר של דצמבר.

עם זאת, השירות המטאורולוגי מדגיש כי למרות שהטווח של התחזית לשבוע הבא עדיין רחוק, יש להתכונן לשינויים משמעותיים. יש לקחת בחשבון את החשש משיטפונות נרחבים בדרום כבר בשבת ולהיערך בהתאם.