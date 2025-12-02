מלחמת אזרחים על הפרק בלבנון? ארה"ב דורשת מלבנון שתחזיר לה את טיל ה־GBU-39B שלא התפוצץ בתקיפה בלבנון, מנגד חיזבאללה דורש אותו גם

ארצות הברית ביקשה מלבנון להשיב לידיה את טיל ה־GBU-39B שלא התפוצץ בתקיפה שבה חוסל היית'ם טבטבאי בשכונת חארת חריכ שבפרברי הדאחייה. על פי הדיווחים הזרים, הטיל אותר בזירה אחרי המבצע ישראל בלבנון והבקשה האמריקאית מעוררת מחלוקת בין חלקי העם בלבנון..

ה־GBU-39/B הוא אחד החימושים המדויקים והמתקדמים שבשימוש צבאות המערב, ובארה"ב מודאגים מאפשרות שהטכנולוגיה הרגישה שלו תיחשף. מדובר בפצצה חכמה במשקל 110 ק"ג בלבד, המצוידת במערכת ניווט GPS ואינרציה ומסוגלת לפגוע במדויק ברדיוס של מטר אחד.

בארה"ב חוששים כי הפצצה תועבר לחיזבאללה וממנו לאיראן, וכך המעצמה האסלאמית, תוכל לשחזר את בניית הטיל ואת מרכיביו ולייצר כאלו בעצמה. עוד הם חוששים שהפצצה תועבר לרוסיה, איתה ארה"ב נמצאת במלחמה קרה על נשק וחימושים.

ממשלת לבנון נמצאת תחת לחץ אדיר, שכן חיזבאלה דורש ממנה למסור את הטיל אליו, ומנגד ארה"ב דורשת אף היא את הפצצה במהירות.