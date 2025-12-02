יו"ר האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד התראיין הבוקר ברדיו 103FM והתייחס לשלל סוגיות העומדות על הפרק במדינת ישראל.
בין היתר התייחס לפיד לדיון בבג"ץ על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, הגברת גלי בהרב מיארה ואמר: "זה דיון אבסורדי, הם מנסים לפטר יועצת משפטית בלי שום הסבר למה. גלי בהרב־מיארה יותר ימנית מהם בהרבה, והיות שהיא אשת מקצוע הגונה היא לא נותנת להם".
עוד התייחס לחוק הגיוס אותו מנסה הממשלה לקדם: "זה לא יעבור, בדרך זו או אחרת אנחנו נדאג שזה לא יעבור. יש גבול לכמה אפשר לבזות את הלוחמים שלנו, הם (הממשלה) מעבירים חוק שהמושחתים נותנים השתמטות במתנה למשתמטים".
כאשר נשאל על איחוד אפשרי בין מפלגת יש עתיד ולדמוקרטים של יאיר גולן אמר: "הראינו להם מחקרים שזה מזיק לגוש, כי זה מהדהד את הקמפיין של נתניהו שאומר 'כל מי שנגדי שמאלני'. אני לא שמאלני ואני נגדו".
מאיר
מאיר

היא הגונה לשיטת לפיד כי היא משרתת את האופוזיציה,היא חיה את הממשלה הקודמת של לפיד,היא לא מוכנה לקבל את ממשלת הימין ולהשלים עם זה לכן היא לעומתית בצורה קיצונית שמעבירה...
היא הגונה לשיטת לפיד כי היא משרתת את האופוזיציה,היא חיה את הממשלה הקודמת של לפיד,היא לא מוכנה לקבל את ממשלת הימין ולהשלים עם זה לכן היא לעומתית בצורה קיצונית שמעבירה אותה על דעתה שגובל בשחיתות בעבריינות ובמעשים פלילים כנגד הממשלה.המשך 08:05 02.12.2025
יהודי חכם.
07:57 02.12.2025
סימה
09:16 02.12.2025
שירי מנתניה
11:08 02.12.2025
לוחם
09:52 02.12.2025
רותי
רותי

יש הסבר. הממשלה הזו החליטה לחסל את מערכת המשפט. צריך להסתכל על התמונה הכוללת של מה שקורה. הממשלה שלה היום היא לא ממלכתית. זו ממשלה כוחנית שרוצה עוד ועוד כוח....
יש הסבר. הממשלה הזו החליטה לחסל את מערכת המשפט. צריך להסתכל על התמונה הכוללת של מה שקורה. הממשלה שלה היום היא לא ממלכתית. זו ממשלה כוחנית שרוצה עוד ועוד כוח. התהליכים שמתרחשים צריכים להדיר שינה מכל מי שחשוב לו לחיות במדינה דמוקרטית.המשך 11:32 02.12.2025
רותי
שירי מנתניה
לוחם
סימה
09:16 02.12.2025
