לטענתו של לפיד, לממשלה אין שום הסבר למה הם מנסים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, היא אשת מקצוע הגונה והרבה יותר ימנית מהם

יו"ר האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד התראיין הבוקר ברדיו 103FM והתייחס לשלל סוגיות העומדות על הפרק במדינת ישראל.

בין היתר התייחס לפיד לדיון בבג"ץ על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, הגברת גלי בהרב מיארה ואמר: "זה דיון אבסורדי, הם מנסים לפטר יועצת משפטית בלי שום הסבר למה. גלי בהרב־מיארה יותר ימנית מהם בהרבה, והיות שהיא אשת מקצוע הגונה היא לא נותנת להם".

עוד התייחס לחוק הגיוס אותו מנסה הממשלה לקדם: "זה לא יעבור, בדרך זו או אחרת אנחנו נדאג שזה לא יעבור. יש גבול לכמה אפשר לבזות את הלוחמים שלנו, הם (הממשלה) מעבירים חוק שהמושחתים נותנים השתמטות במתנה למשתמטים".

כאשר נשאל על איחוד אפשרי בין מפלגת יש עתיד ולדמוקרטים של יאיר גולן אמר: "הראינו להם מחקרים שזה מזיק לגוש, כי זה מהדהד את הקמפיין של נתניהו שאומר 'כל מי שנגדי שמאלני'. אני לא שמאלני ואני נגדו".