היועמ"שית לממשלה גלי בהרב מיארה הוציאה הערב (שני) חוות דעת נגד החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה: "ההצעות הופכות את היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך הדין של השלטון".
מתוך חוות הדעת: "חרף כותרתן של ההצעות, המתייחסת לכאורה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בלבד – מהלך שאף הוא מעורר קשיים משפטיים אשר יפורטו להלן – הרי שמשמעותן הברורה של הצעות אלה היא ביטול מוחלט של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, המהווה ערובה חיונית למשטר הדמוקרטי, והחלפתו בשלושה בעלי תפקידים".
"כל אחד מהם כשלעצמו ושלושתם ביחד מהווים שינוי מהותי ביחס למאפיינים הקיימים של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. בתמצית, מדובר בביטול הפונקציה של שמירת סף בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה, ובהפיכתו מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך דינו הפרטי של השלטון. מדובר בשינוי משטרי מהותי, שפגיעתו היא מערכתית ורחבה."
מה דעתך בנושא?
15 תגובות
1 דיונים
מיקי
את יכולה להתפטר כמובן. אבל ברור שלממשלה נחוץ יועץ משפטי שיאיר את דרכה ולא כזה ששם מקלות בגלגלים ורואה עצמו עליון על כל הארץ. איך נראה לך ? את מסוגלת...
את יכולה להתפטר כמובן. אבל ברור שלממשלה נחוץ יועץ משפטי שיאיר את דרכה ולא כזה ששם מקלות בגלגלים ורואה עצמו עליון על כל הארץ. איך נראה לך ? את מסוגלת ?המשך 23:03 01.12.2025
לימור לבין
בואי ממי, עד היום לא עבדת בשביל האינטרסים של הציבור אלא בשביל הצד שלך, לא יקרה כלום אם תתחילי לעבוד בשביל הממשלה23:46 01.12.2025
שירי מנתניה
גלי גיבורת ישראל האהובה, חיזקי ואימצי, עם ישראל כולו מאחוריך!!!!!!23:23 01.12.2025
אחות
בתגובה ל: שירי מנתניה
כנראה שאת טועה.06:16 02.12.2025
טעט
בתגובה ל: שירי מנתניה
מטומטמת14:35 02.12.2025
א
הגברת לא עונה לשאלה פשוטה: מה קורה כש"שומר סף" מנצל לרעה את כוחו? מי יגן על העם מפני שומרי הסף? איפה האיזונים והבלמים? שררה ללא ביקורת זה מתכון לדיקטטורה וזה...
הגברת לא עונה לשאלה פשוטה: מה קורה כש"שומר סף" מנצל לרעה את כוחו? מי יגן על העם מפני שומרי הסף? איפה האיזונים והבלמים? שררה ללא ביקורת זה מתכון לדיקטטורה וזה כולל גם את מערכת המשפט.המשך 08:59 02.12.2025
מור
לנקות שירותים בכלא,,שם מקומך08:49 02.12.2025
מיקי
לפי דעתך ודרכך בעבודה, למוסדות השלטון לא מגיעה תמיכה של עורך דין, דבר שאמור להינתן גם לאחרון העבריינים.08:47 02.12.2025
ר, ד
למיארה את שלוחה של ארגוני השמאל למלחמה בעולם התורה והפלת הימין, נקודה, ארגון מושחט07:46 02.12.2025
צבי
רוצים מבנה ארגוני אחר. יש תובע כללי ויש יועץ משפטי. שני תפקידים נפרדים שלא יעמדו בניגוד עניינים.. לא מסובך. לא קשור אלייך, קשור ליועמש הבא07:29 02.12.2025
מממשלת בנט
אמרה הפושעת06:46 02.12.2025
אחות
נו. סתו-מה. וזאת בדיוק הסיבה לפיצול. הממשלה צריכה יועץ אחד ועוד אחד שיהיה המייצג שלה על פי עמדתה מול גופי החוק. זהו עצם של הכלב. כל-בה.06:15 02.12.2025
