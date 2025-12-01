היועמ"שית בחוות דעת נגד החוק לפיצול תפקידה: "ההצעות הופכות את היועץ המשפטי מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך הדין של השלטון".

היועמ"שית לממשלה גלי בהרב מיארה הוציאה הערב (שני) חוות דעת נגד החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה: "ההצעות הופכות את היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך הדין של השלטון".

מתוך חוות הדעת: "חרף כותרתן של ההצעות, המתייחסת לכאורה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בלבד – מהלך שאף הוא מעורר קשיים משפטיים אשר יפורטו להלן – הרי שמשמעותן הברורה של הצעות אלה היא ביטול מוחלט של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, המהווה ערובה חיונית למשטר הדמוקרטי, והחלפתו בשלושה בעלי תפקידים".

"כל אחד מהם כשלעצמו ושלושתם ביחד מהווים שינוי מהותי ביחס למאפיינים הקיימים של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. בתמצית, מדובר בביטול הפונקציה של שמירת סף בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה, ובהפיכתו מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך דינו הפרטי של השלטון. מדובר בשינוי משטרי מהותי, שפגיעתו היא מערכתית ורחבה."