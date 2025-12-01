אל"מ אבינועם אמונה, מח"ט החטיבה החרדית החשמונאים צפוי בחודש הבא לסיים את תפקידו. יוסי יהושע הכתב הצבאי של I24 וידיעות אחרונות מוחה: "הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים"
ההודעה המלאה של הכתב הצבאי: "בצה"ל הראו לו את הדלת החוצה אמונה הוא קצין מצטיין ,מעוטר, ולוחם אמיץ, שפיקד בעבר על גדוד 101 במבצע צוק איתן ועל יחידת מגלן. מעל הכול, הוא הצליח להקים את חטיבת החרדים ולזכות באמון הרבנים ההורים והלוחמים. הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים. העובדה שקצין כזה אינו מקודם לתפקיד מפקד אוגדה והולך הביתה אינה תורמת לאמון שבין צה”ל לבין החברה החרדית וגם הפסד גדול לצבא".
מה דעתך בנושא?
שירי מנתניה
יוסי יהושע הפך מכתב צבאי לכתב לענייני זקנים.23:28 01.12.2025
אדם
בגלל אנשים כמוך07:56 02.12.2025
אדם
יורקים עליכם שנים ואתם אומורים שזה גשם07:57 02.12.2025
עלה והצלח
הכל מאלוהים. מי יודע אולי הוא הולך להיות הפרויקטור של בית מקדשנו? בתפילה ובאמונה.23:20 01.12.2025
נו באמת
אין שום אמון בין החרדים לצבא05:28 02.12.2025
מני
הצבא הזה הוא לא הצבא של עם ישראל בכלל.10:38 02.12.2025
