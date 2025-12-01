מח"ט החטיבה החרדית החשמונאים צפוי בחודש הבא לסיים את שירותו ולא לקבל קידום. יוסי יהושע מוחה: "הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים"

אל"מ אבינועם אמונה, מח"ט החטיבה החרדית החשמונאים צפוי בחודש הבא לסיים את תפקידו. יוסי יהושע הכתב הצבאי של I24 וידיעות אחרונות מוחה: "הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים"

ההודעה המלאה של הכתב הצבאי: "בצה"ל הראו לו את הדלת החוצה אמונה הוא קצין מצטיין ,מעוטר, ולוחם אמיץ, שפיקד בעבר על גדוד 101 במבצע צוק איתן ועל יחידת מגלן. מעל הכול, הוא הצליח להקים את חטיבת החרדים ולזכות באמון הרבנים ההורים והלוחמים. הוא חרד”לי ובעבר זקנו הפריע לכמה קצינים. העובדה שקצין כזה אינו מקודם לתפקיד מפקד אוגדה והולך הביתה אינה תורמת לאמון שבין צה”ל לבין החברה החרדית וגם הפסד גדול לצבא".