משטרת ישראל הגיבה הערב לכתבה ששודרה בכאן 11 על תפקוד השוטרים בטבח ה-7.10: "הכתבה כוללת אמירות ותדרוכים של גורמים שונים המוציאים דיבת השוטרים והמפקדים הגיבורים, בניסיון לחפות על התנהלותם באותו יום ארור".
ההודעה המלאה: "בזמן אמת – המשטרה הצילה את המדינה, זאת בזכות מפקדים, שוטרים ולוחמים אמיצים, שיצאו ללא כל מורא, עמדו כחומה בצורה מול מחבלי חמאס, לחמו בנחישות תוך חירוף נפשם וגופם, הצילו רבים ואיבדו באותו יום ארור 58 מעמיתיהם השוטרים – אלה היו הראשונים לצאת והאחרון, רני גוילי, עוד לא שב הביתה".
"לצד הנופלים, עשרות שוטרים ולוחמים נפצעו בגופם ורבים מהם נותרו גם פצועים בנפשם, אך כולם ממשיכים לשאת את שליחותם בגבורה, באמונה ובמסירות. לצערנו הכתבה כוללת אמירות ותדרוכים של גורמים שונים המוציאים דיבת השוטרים והמפקדים הגיבורים, בניסיון לחפות על התנהלותם באותו יום ארור.
"מוטב לו אותם גורמים ירכינו ראש בפני גבורתם, פועלם תחת אש ועמידתם האיתנה של השוטרים והמפקדים שנלחמו -בעלטת הקרב. בהנחיית מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי – מתנהלים מזה חודשים ארוכים תחקירי עומק מקיפים בהובלת מינהלת תחקירים . מחכים לרני גוילי, גיבור ישראל, בבית".
טוני
תגובה מגוחכת. הכתבה לא מעבירה ביקורת על גבורת השוטרים במחוז הדרום או מזלזלת בה. הביקורת כולה מופנה למטה הארצי של המשטרה שהשאיר אותם להילחם לבד למרות שאלפי שוטרים היו זמינים לסייע להם.המשך 22:31 01.12.2025
טל אליהו
בתגובה ל: טוני
השמאל החשוך הולך בכל הכוח על מנת לכאסח כל מה שמשרת גבורה את העם ואת הקואליציה והעומד בראשה מכפישים את חיילנו הגבורים וכעת את המשטרה ובפרט העומד בראשה בן גביר האדיר00:54 02.12.2025
טוני
תגובה מגוחכת. הכתבה לא מעבירה ביקורת על גבורת השוטרים במחוז הדרום או מזלזלת בה. הביקורת כולה מופנה למטה הארצי של המשטרה שהשאיר אותם להילחם לבד למרות שאלפי שוטרים היו זמינים לסייע להם.המשך 22:31 01.12.2025
טל אליהו
בתגובה ל: טוני
השמאל החשוך הולך בכל הכוח על מנת לכאסח כל מה שמשרת גבורה את העם ואת הקואליציה והעומד בראשה מכפישים את חיילנו הגבורים וכעת את המשטרה ובפרט העומד בראשה בן גביר האדיר00:54 02.12.2025
