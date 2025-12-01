האלימות בחברה הערבית גובה קורבן נוסף: משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבותיו של אירוע ירי שהתרחש בכפר כנא, בו נקבע מותו של צעיר כבן 23, תושב המקום

האלימות בחברה הערבית גובה קורבן נוסף: משטרת ישראל פתחה הערב (שני) בחקירת נסיבותיו של אירוע ירי שהתרחש בכפר כנא, בו נקבע מותו של צעיר כבן 23, תושב המקום.

האירוע התחיל בדיווח שהתקבל במשטרה על ירי שבוצע בכפר. הפצוע פונה מהזירה כשהוא במצב אנוש והובהל לחדר המיון של המרכז הרפואי צפון (פוריה). מהמרכז הרפואי נמסר כי למרות מאמצי הצוותים הרפואיים שנלחמו על חייו בדקות ארוכות, הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו.

עוד באותו נושא עוד רצח במגזר הערבי: בן 15 נורה למוות בכפר יאסיף 22:34 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

במקביל למאמצים הרפואיים, כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום האירוע והחלו בביצוע סריקות נרחבות לאיתור חשודים במעשה. תוך זמן קצר פתחו בחקירת נסיבות המקרה, כאשר מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא פלילי. הרצח הערב בכפר כנא מצטרף לסטטיסטיקה המדממת של האלימות בחברה הערבית. עד כה נרצחו השנה 238 בני אדם.

זה הנרצח הרביעי בשבוע האחרון. ביום רביעי האחרון במרכז הרפואי לגליל נקבע מותו של פצוע ירי בן 15 שהובא מכפר יאסיף על ידי חיאן שירותי הצלה.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת גליל מערבי פתחו לפני זמן קצר בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות אדם שפרטיו אינם ידועים בשלב זה, שפונה מכפר יאסיף באורח אנוש למרכז הרפואי "לגליל" בנהריה עם פצע ירי בגופו כך עפ"י גורמי הרפואה.