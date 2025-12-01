בסקר חדש שנערך הערב (שני) ב- i24NEWS אחרי בקשת החנינה, עולה כי אם הבחירות היו נערכות היום, נתניהו היה מעל כולם, לפיד מתחת לאחוז החסימה ומה עם בנט?
הסקר המלא: הליכוד: 35 מנדטים בנט 2026: 19 מנדטים. ש"ס 11 מנדטים. הדמוקרטים: 10 מנדטים. ישראל ביתנו: 10 מנדטים. יהדות התורה: 9 מנדטים עוצמה יהודית: 7 מנדטים.
הציונות הדתית: 5 מנדטים. רע"מ: 5 מנדטים. חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים ישר של גדי אייזנקוט עוברת בקושי: 4 מנדטים. יש עתיד (בפעם השנייה ברציפות ב-I24) המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה. חלוקה לגושים בסקר: הקואליציה: 67 מנדטים גוש האופוזיציה: 43 מנדטים המפלגות הערביות: 10 מנדטים.
הסקר נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-30 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 500 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.
מה דעתך בנושא?
17 תגובות
2 דיונים
נווה
הפרסומים בימים האחרונים על השחיתות וההתנהגות הפלילית שמתגלה אצל פושעי הסף בראשות היועמשי"ת נותנות את אותותיהם בציבור שזה בה לידי ביטוי בסקרים,וזה רק פרומו על ההמשך, עד הבחירות יתגלו עוד...
הפרסומים בימים האחרונים על השחיתות וההתנהגות הפלילית שמתגלה אצל פושעי הסף בראשות היועמשי"ת נותנות את אותותיהם בציבור שזה בה לידי ביטוי בסקרים,וזה רק פרומו על ההמשך, עד הבחירות יתגלו עוד פרשיות שיגרום לכך שהימין יקח את הבחירות בהליכה.המשך 21:58 01.12.2025
חיים
אני נדהם, מדינה מזוכיסטית.22:30 01.12.2025
אלי
בתגובה ל: חיים
נכון זה מדהים איך לליברמן יש 10 מנטים,אפשא לחשוב נה כבר הוכ עשה בשנותייו באופוזיציה?05:22 02.12.2025
אריאל
בתגובה ל: חיים
לא. זה סקר מבית ערוץ 14 שלמה פילבר. לפני כמה חודשים "התפצלו" ודייקרט פלוס פתאום של ערוץ i2405:44 02.12.2025
אריאל
לא תשכחו בסקרים של ערוץ i24 זה לשעבר שלמה פילבר. אז הנתונים הם כמו של ערוץ 1405:43 02.12.2025
לא קונה סקרים שקריים או מעוותים
חחחחחחחחחח סקר שקר!!! בחלומות הרטובים של הסוכן הקטארי, גדול הנוכלים שקם לעם היהודי מאז ומעולם!!!05:40 02.12.2025
עק
בתגובה ל: לא קונה סקרים שקריים או מעוותים
נמתין בסבלנות יתר לבחירות ונראה.. לדעתי "גוש השמאל" יירד הרבה יותר נגמר לכם13:35 02.12.2025
יש אלוהים למעלה
אנשי אמונה09:45 02.12.2025
נימ
אם הסקר הזה היה קשור למציאות כבר היינו הולכים לבחירות מזמן, כדי להבטיח עוד 4 שנים לקואליציה. חבל שאתם מפרסמים חרטא.08:28 02.12.2025
יריב
נהייתם יותר הזויים מערוץ 14, אגב שכחתם לכתוב, שעורך הסקר הוא יאיר נתניהו 😜😂07:12 02.12.2025
מירי
הצחקתם את ברוך11:03 02.12.2025
אזולאי
לא אמין בעליל. קפיצה של 10 מנדטים לנאשם. לא אמיתי10:36 02.12.2025
פשפש
מי כתב את כתבה המטומטת הזאת17:03 02.12.2025
