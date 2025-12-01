בסקר חדש שנערך ב- i24NEWS אחרי בקשת החנינה, עולה כי אם הבחירות היו נערכות היום, נתניהו היה מעל כולם, לפיד מתחת לאחוז החסימה ומה עם בנט?

בסקר חדש שנערך הערב (שני) ב- i24NEWS אחרי בקשת החנינה, עולה כי אם הבחירות היו נערכות היום, נתניהו היה מעל כולם, לפיד מתחת לאחוז החסימה ומה עם בנט?

הסקר המלא: הליכוד: 35 מנדטים בנט 2026: 19 מנדטים. ש"ס 11 מנדטים. הדמוקרטים: 10 מנדטים. ישראל ביתנו: 10 מנדטים. יהדות התורה: 9 מנדטים עוצמה יהודית: 7 מנדטים.

הציונות הדתית: 5 מנדטים. רע"מ: 5 מנדטים. חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים ישר של גדי אייזנקוט עוברת בקושי: 4 מנדטים. יש עתיד (בפעם השנייה ברציפות ב-I24) המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה. חלוקה לגושים בסקר: הקואליציה: 67 מנדטים גוש האופוזיציה: 43 מנדטים המפלגות הערביות: 10 מנדטים.

הסקר נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-30 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 500 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.