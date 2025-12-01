כתב אישום שהוגש היום (שני) חושף פרשה מורכבת ובה ארבעה לוחמי משמר הגבול, כולם משרתים בשירות חובה, נאשמים כי לאורך כשלושה חודשים הפכו את מחסום בידו, שבקצה אזור ירושלים, למסלול הברחות מאורגן. על פי ממצאי החקירה, הארבעה קיימו קשר עם תושבי בית איקסא והעבירו דרכם מאות שוהים בלתי חוקיים, סחורות שונות ואף אמצעי לחימה כך פורסם לראשונה בערוץ i24 news.
לפי הפרטים שהוגשו לבית המשפט, המעברים במחסום תומחרו כמעט כתעריף מוסדר, כאשר העברת שוהה בלתי חוקי בודד עלתה עשרות שקלים ולעיתים הגיעה אף לכ-100 שקלים. מעבר של כלי רכב עם נוסעים נקבע במאות שקלים, ומיניבוסים עם מספר גבוה של נוסעים הגיעו למחיר של עד 1,500 שקלים. בחלק מהמקרים נגבו גם תשלומים קבועים עבור מעבר סחורות.
החקירה מצביעה על מקרים שבהם הועברו במרוכז עשרות שוהים בלתי חוקיים מחוץ לתיאום הביטחוני, תוך שימוש בהסוואה והחבאת כספי השוחד בתוך תעודות זהות ושקיות סיגריות. אחד מהנאשמים מואשם בנוסף בסחר בתחמושת ורימונים שנמכרו במחירים של מאות שקלים לפריט.
לפי הערכת גורמי האכיפה, חלק מהלוחמים גרפו סכומים שהצטברו לעשרות אלפי שקלים בתקופה קצרה. עם הגשת כתב האישום מבקשת הפרקליטות את מעצרם של המעורבים עד תום ההליכים המשפטיים.
שוליולו
שיכנסו לכלא עד סוף חייהם00:58 02.12.2025
נטע
חלאות המין האנושי06:18 02.12.2025
איש ימין
להכניס כל אחד לכלא ל20 שנה פלוס תביעה אזרחית של מעיימ05:34 02.12.2025
פור
לגרדום04:16 02.12.2025
חייל
מסקנה- לא לגייס ערבים!! לשום מקום.03:44 02.12.2025
אלי
בתגובה ל: חייל
מאין אתה יודע שהם ערבים?10:12 02.12.2025
איש פשוט
טעות טעות לעזה להכניס אותם למנהרה בעזה לצערי הם לא מודעים להשלכות של המעשים שלהם הכל מתאוות בצע מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו07:20 02.12.2025
אלכס
להכניס לכלא מסוכנים אם לא חשבו מה יכול לקרות 5 שנים בכלא07:13 02.12.2025
לזרוק כאלה. חטא כפול
"רצינו מימון לסמים"06:58 02.12.2025
ישראלי ישראלי
הוצאה להורג מיד על בגידה06:55 02.12.2025
ליזי
זו בגידה במדינה. צריכים לשהות בכלא שנים ארוכות!!!! לא ייתכן שחיילים ומשטרה נלחמים בשוהים בלתי חוקיים, מסכנים את חייהם בזמן שהם מכניסים אותם. בושה בושה בטשה ועוד לובשים מדי מגב. עונש...
זו בגידה במדינה. צריכים לשהות בכלא שנים ארוכות!!!! לא ייתכן שחיילים ומשטרה נלחמים בשוהים בלתי חוקיים, מסכנים את חייהם בזמן שהם מכניסים אותם. בושה בושה בטשה ועוד לובשים מדי מגב. עונש קשה על בגידה במדינה.המשך 06:35 02.12.2025
