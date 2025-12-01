ארבעה לוחמי מג"ב מואשמים כי הפכו את מחסום בידו לציר הברחות מאורגן, ובתמורה לעשרות שקלים לשוהה בלתי חוקי ומאות עד אלפי שקלים לרכב, העבירו שב"חים, סחורות ואף אמצעי לחימה – תוך הסוואת תשלומים וגביית "תעריף" קבוע לפי סוג מעבר

כתב אישום שהוגש היום (שני) חושף פרשה מורכבת ובה ארבעה לוחמי משמר הגבול, כולם משרתים בשירות חובה, נאשמים כי לאורך כשלושה חודשים הפכו את מחסום בידו, שבקצה אזור ירושלים, למסלול הברחות מאורגן. על פי ממצאי החקירה, הארבעה קיימו קשר עם תושבי בית איקסא והעבירו דרכם מאות שוהים בלתי חוקיים, סחורות שונות ואף אמצעי לחימה כך פורסם לראשונה בערוץ i24 news.

לפי הפרטים שהוגשו לבית המשפט, המעברים במחסום תומחרו כמעט כתעריף מוסדר, כאשר העברת שוהה בלתי חוקי בודד עלתה עשרות שקלים ולעיתים הגיעה אף לכ-100 שקלים. מעבר של כלי רכב עם נוסעים נקבע במאות שקלים, ומיניבוסים עם מספר גבוה של נוסעים הגיעו למחיר של עד 1,500 שקלים. בחלק מהמקרים נגבו גם תשלומים קבועים עבור מעבר סחורות.

החקירה מצביעה על מקרים שבהם הועברו במרוכז עשרות שוהים בלתי חוקיים מחוץ לתיאום הביטחוני, תוך שימוש בהסוואה והחבאת כספי השוחד בתוך תעודות זהות ושקיות סיגריות. אחד מהנאשמים מואשם בנוסף בסחר בתחמושת ורימונים שנמכרו במחירים של מאות שקלים לפריט.

לפי הערכת גורמי האכיפה, חלק מהלוחמים גרפו סכומים שהצטברו לעשרות אלפי שקלים בתקופה קצרה. עם הגשת כתב האישום מבקשת הפרקליטות את מעצרם של המעורבים עד תום ההליכים המשפטיים.