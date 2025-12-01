אייפקס ניצחה את KKR ושחקניות נוספות והגיעה להסכם סופי לרכישת אתר יד2, אחד הלוחות הדיגיטליים הגדולים בישראל, בעסקה בהיקף 950 מיליון דולר

העסקה לרכישת אתר יד2 נסגרה, כאשר קרן אייפקס תרכוש את הפלטפורמה תמורת 950 מיליון דולר. המשא ומתן, שהתנהל מול קרן ההשקעות KKR, הגיע לסיכום ובו נחתם הסכם העברת הבעלות. האתר, המנוהל על ידי תומי שנפלד, מרכז פעילות מכירה ופרסום בתחומי נדל"ן, רכב ומוצרים מיד שנייה.

המו"מ התקיים בחודשים האחרונים והוא הואץ בשבועיים האחרונים עד לחתימה הרשמית. בתחילת התהליך ניגשו למכרז שש חברות השקעה שונות, כאשר בגמר נותרו שלוש מתמודדות מרכזיות, בהן אייפקס, בלקסטון ו־CVC. לבסוף הובילה אייפקס והשיגה את השליטה. שתי קרנות נוספות, פרנסיסקו פרטנרס וורבורג פינקוס, פרשו בסיום ההליך.

עוד באותו נושא בשבילנו: "מחירון העם" אנחנו נקבע את מחירי הרכב 17:03 | בשיתוף משרד התחבורה 0 0 😀 👏

לקרן אייפקס ניסיון קודם בתחום לוחות מודעות דיגיטליים, כולל רכישת פלטפורמות אינטרנטיות בליטא, לטביה ואסטוניה, וכן את Trade Me בניו זילנד ושיתוף פעולה עם Idealista באירופה. גם קרן בלקסטון בחנה את המהלך, בין היתר על רקע פעילותה בתחום באירופה, אך העסקה לבסוף לא הושלמה לטובתה.

העסקה החדשה מצטרפת לרצף עסקאות בשוק אתרי המסחר והמודעות הדיגיטליים, כאשר יד2 נחשב לאחד השחקנים הבולטים בישראל.