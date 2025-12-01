אחרי עשורים: זו המדינה שתבטל את דרישת הויזה לישראלים

נשיא בוליביה הודיע לגדעון סער כי יבטל את הצורך של ישראלים בויזה: "‏החלטה זו תאפשר להנות מהנופים עוצרי הנשימה ולחזק את הקשרים בין עמינו"

אחרי עשורים, ואחרי שנתיים ללא יחסים בכלל. בוליבה הודיעה לפני כחודשיים על חידוש הקשר עם ישראל. היום (שני) הודיע נשיא בוליביה לשר החוץ גדעון סער כי יבטל את הצורך של ישראלים בויזה.

שר החוץ גדעון סער: "תודה לך, נשיא בוליביה רודריגו פז על ביטול דרישת הויזה לישראלים. ‏החלטה זו תאפשר לישראלים רבים לחזור לבוליביה לאחר שנים רבות, להנות מתרבותה העשירה ומנופיה עוצרי הנשימה ולחזק את הקשרים בין עמינו".

עוד באותו נושא במקביל לשגרירות בי-ם: ישראל תפתח נספחות כלכלית בארגנטינה 22:41 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

בשבוע שעבר שר החוץ גדעון סער נפגש עם שר החוץ של ארגנטינה פבלו קירנו, כשהשניים השתתפו גם כן בכנס עסקי. במהלך דבריו בכנס סער הודיע כי ישראל תפתח נספחות כלכלית בבואנוס איירס בשנה הבאה, במקביל לפתיחתה הצפוייה של שגרירות ארגנטינה בירושלים.