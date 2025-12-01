חדשות סרוגים

היועמ"שית קוראת להדיח את בן גביר: "מתערב באופן פסול ושיטתי" מזג אוויר משתגע: אובך, גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר מכה לארגון הטרור: ישראל חשפה את הסוד הגדול של חיזבאללה משרד הבריאות מכחיש: "הליך הזיהוי נמשך ברגעים אלו" אושר בכנסת: נאסר לצלם חשודים בבית משפט לפני הגשת כתב אישום הרב ניר בן ארצי מזהיר: זה מה שיקרה במרכז הארץ הישג מדיני: ישראל תצטרף לברית החדשה של ארה"ב ביום המודעות לאנשים עם מוגבלות: המספר שאי אפשר להתעלם ממנו קרן פלס חושפת לראשונה: הסיבה שהברזתי מחגיגת יום ההולדת שלי צה"ל משנה פניו: כך מוטמעת טכנולוגיה חדשה בכל המערכות בג"ץ מורה למדינה להסביר: מדוע לא מגבשים מדיניות לגיוס ערבים? בשני אירועים נפרדים: חוסלו 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה פוטין מאיים בהרחבת הלחימה: "מוכנים למלחמה נגד אירופה" "הרגשתי מתח שלא חוויתי כשחקן": חיים שאבו בראיון עם בנו, יהלי פרטים חדשים על הקנס המפלצתי החדש בישראל האם אתם בעד או נגד חוק הגיוס? השיבו בסקר סרוגים הליך הזיהוי החל: ממצאי הגופה הגיעו למרכז לרפואה משפטית לוין נגד בג"ץ: "התערבות בלתי חוקית ומערערת את הדמוקרטיה" זלנסקי מודיע: "מוכן להסכם שיביא לסיום המלחמה" תביעת ענק נגד יאיר לפיד ונפתלי בנט

אחרי עשורים: זו המדינה שתבטל את דרישת הויזה לישראלים

אחרי עשורים: זו המדינה שתבטל את דרישת הויזה לישראלים
אילסטרוציה | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.12.2025 / 20:22

נשיא בוליביה הודיע לגדעון סער כי יבטל את הצורך של ישראלים בויזה: "‏החלטה זו תאפשר להנות מהנופים עוצרי הנשימה ולחזק את הקשרים בין עמינו"

אחרי עשורים, ואחרי שנתיים ללא יחסים בכלל. בוליבה הודיעה לפני כחודשיים על חידוש הקשר עם ישראל. היום (שני) הודיע נשיא בוליביה לשר החוץ גדעון סער כי יבטל את הצורך של ישראלים בויזה.

שר החוץ גדעון סער: "תודה לך, נשיא בוליביה רודריגו פז על ביטול דרישת הויזה לישראלים. ‏החלטה זו תאפשר לישראלים רבים לחזור לבוליביה לאחר שנים רבות, להנות מתרבותה העשירה ומנופיה עוצרי הנשימה ולחזק את הקשרים בין עמינו".

בשבוע שעבר שר החוץ גדעון סער נפגש עם שר החוץ של ארגנטינה פבלו קירנו, כשהשניים השתתפו גם כן בכנס עסקי. במהלך דבריו בכנס סער הודיע כי ישראל תפתח נספחות כלכלית בבואנוס איירס בשנה הבאה, במקביל לפתיחתה הצפוייה של שגרירות ארגנטינה בירושלים.

סער ומיליי (צילום: לשכת נשיא ארגנטינה)
"הנשיא מיליי סולל מחדש את דרכה של ארגנטינה לגדולה. לאורך השנים הנהגות כושלות פגעו שוב ושוב בכלכלת ארגנטינה. אך היום ארגנטינה ניצבת על המסלול הנכון" אמר סער. "אני מאמין שכאשר משלבים זאת עם הכישרון והטכנולוגיה הישראליים ועם הזדמנויות ההשקעה ההדדיות, יכול להתרחש משהו משמעותי".

סער הוסיף וציין כי "אנו רוצים להגדיל באופן דרמטי את ההשקעות שלנו בארגנטינה. אני שמח להכריז על החלטתה של ישראל לפתוח נספחות כלכלית כאן בבואנוס איירס בשנת 2026".

בוליבה
גדעון סער
ויזה

