דרמטי: הפרקליטות תתקן את כתב האישום של ארי רוזנפלד, הנגד שהואשם בהדלפת המסמכים לאלי פלדשטיין דוברו של ראש הממשלה

הפרקליטות תתקן את כתב האישום של ארי רוזנפלד, הנגד שהואשם בהדלפת המסמכים ליועצו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין. כך על פי הדיווח של כתב I24 אבישי גרינצייג.

התיקון יתבצע בעקבות פנייתו של הסנגור של רוזנפלד, עורך דין אורי קורב. בכתב האישום כי רוזנפלד נחשף למסמך בחודש אפריל. בפועל, סנגוריו הוכיחו שהוא שארי נחשף אליו שעות בלבד לפני שפנה לאלי פלדשטיין.

עוד באותו נושא לוין זועק לבג"ץ: "מגביר את החשש לשיבוש חקירה" 10:21 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

בכתב האישום המקורי נטען כי העובדה שהחומר היה אצלו במשך חודשיים מוכיחה שהוא לא באמת חשב שהמסמך הוא פיקוח נפש שחייב לעבור בדחיפות לראש הממשלה. אך כעת הוכח כאמור שהוא העביר את המסמך לידי פלדשטיין מיד לאחר שנחשף אליו. לטענתו ההעברה נעשתה מתוך מחשבה שהמידע הזה חייב לעבור בדחיפות לראש הממשלה.