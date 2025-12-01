הפרקליטות תתקן את כתב האישום של ארי רוזנפלד, הנגד שהואשם בהדלפת המסמכים ליועצו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין. כך על פי הדיווח של כתב I24 אבישי גרינצייג.
התיקון יתבצע בעקבות פנייתו של הסנגור של רוזנפלד, עורך דין אורי קורב. בכתב האישום כי רוזנפלד נחשף למסמך בחודש אפריל. בפועל, סנגוריו הוכיחו שהוא שארי נחשף אליו שעות בלבד לפני שפנה לאלי פלדשטיין.
בכתב האישום המקורי נטען כי העובדה שהחומר היה אצלו במשך חודשיים מוכיחה שהוא לא באמת חשב שהמסמך הוא פיקוח נפש שחייב לעבור בדחיפות לראש הממשלה. אך כעת הוכח כאמור שהוא העביר את המסמך לידי פלדשטיין מיד לאחר שנחשף אליו. לטענתו ההעברה נעשתה מתוך מחשבה שהמידע הזה חייב לעבור בדחיפות לראש הממשלה.
ענת
הפרקליטות מזייפת נתונים בכדי להשיג תוצאות מבוקשות. עד מתי המערכת המושחתת תמשיך להתל בנו.21:41 01.12.2025
קצין מהימין השפוי
בתגובה ל: ענת
לא חייבת להציג את החוסר שלך בתאי מוח. שניהם עבדו עבור הבוגד ללא אישור בטחוני והארמון הקטארי שילם את שכרם. ביבי מכר את החיילים שלנו ואת המדינה.22:50 01.12.2025
יוטב
בתגובה ל: קצין מהימין השפוי
קציץ מהשמאל הקיצוני , לך תישן על האף , תוכי חסר עמוד שידרה לשמחתי אתה תיהיה חולה במרמרת עוד שנים רבות , הימין ישאר בשלטון העם חכם.23:42 01.12.2025
רס"ר במילואים
בתגובה ל: קצין מהימין השפוי
אתה קצין חמאס.06:12 02.12.2025
אלקס
בתגובה ל: רס"ר במילואים
אתה רס"ר אצל העדר של ביביסטים07:50 02.12.2025
עס
בתגובה ל: קצין מהימין השפוי
במשפט פלילי צריך להוכיח יסוד נפשי כלומר כוונה ,תכנון,מודעות ,כדי להוכיח זאת הזמן שפרקליטות כתבה מהווה נדבך ליסוד הנפשי, כעת אין לה יסוד נפשי לפיכך לא ניתן להאשימו בעבירה פלילית15:37 02.12.2025
שמאל פלילי
בתגובה ל: קצין מהימין השפוי
בתור בורה רקובה עדיף שלא תוציאי את הבלי פיך הריקים16:04 02.12.2025
פסיכי
בתגובה ל: קצין מהימין השפוי
שפוי על תרופות חחחחח19:34 02.12.2025
טוט
כרגיל שיטת מצליח .21:53 01.12.2025
חיים
כול מערכת המישפט כולל היועמשית הפצארית כולם שווים לתחת22:46 01.12.2025
צחי
דיווח משמעותי . בעצם אין לפרקליטות תיק22:32 01.12.2025
ביבי
למה רוב תומכי הממשלה הגרוע הזו עוברים על החוק ,הופכים להיות מרגלים לטובת אירן,משמידים כל חלק טוב בארץ ,תומכים בהשתמטות,תומכים בלא ציונים,מעבירים אוכל לחמאס,כסף עובדים עבור אויבינו בקטר למה למה למה23:17 01.12.2025
ליזי
בתגובה ל: ביבי
דרוש מחקר מקיף אקדמאי אם כי,אני מהמרת על כך שמאלנים עושים זאת ביתר הצלחה ואינם מתגלים...18:43 02.12.2025
נירה
פרקליטות פושעת05:34 02.12.2025
משה חסיד
הפרקליטות קובעת עובדות הנוחות לה מראשה ההזוי ולפיהן מגישה כתבי אישום בלא קשר למציאות.03:58 02.12.2025
פרקליטות יקרה, לא חייבים להמשיך בכל מחיר. תבחרו את הקרבות שלכם. תבטלו את התיק הפלילי, תעברו למסלול של משפט ביחידה, אולי שבועיים מחבוש ותשחררו את כולם.
גנרל מרוז02:10 02.12.2025
אהרון,ג
מטומטמים יש במערכת ,מהתחלה מזרחי אמר אין כלום ,אבל הם רגילים לתפור תיקים וזה מה שגורם לענות אזרחים חפים הפשע ,והאשמים ,באישפוז ,או בבית ,או במשרגים ממוזגים ,והפנסיה טופחת13:22 02.12.2025
צדקיהו ישעיה.
כנראה שפעלה אדת ריגול בלשכת נתניהו, ללא סווג בטחוני שקיבו כספים מקאטר. אבל אנשי השלטון, ממהרים לעזור להם לצאת מהתסבוכת. שתבייש את נתניהו. מי יודע כי יש סברה שגם משפחת נתניהו קיבלו...
כנראה שפעלה אדת ריגול בלשכת נתניהו, ללא סווג בטחוני שקיבו כספים מקאטר. אבל אנשי השלטון, ממהרים לעזור להם לצאת מהתסבוכת. שתבייש את נתניהו. מי יודע כי יש סברה שגם משפחת נתניהו קיבלו כספים.המשך 18:48 02.12.2025
