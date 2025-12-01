לפי פרסום בערוץ א־שרק הסעודי, כמה מהמחבלים שהיו נצורים במנהרות רפיח הצליחו להימלט ולהגיע לאזורים שבשליטת חמאס. לצד אותם נמלטים ציינו המקורות כי במנהרות נותרו גם בכירים בזרוע הצבאית של הארגון בגדוד רפיח, אך מצבם וגורלם אינם ידועים

דיווח בערוץ א־שרק הסעודי טוען כי מחבלים שהסתתרו במנהרות ברפיח הצליחו בתקופה האחרונה לצאת מהשטח הנצור ולהגיע לאזורים שבשליטת חמאס ברצועה. לצד זאת, אותם מקורות אישרו את סרטוני התיעוד שהופצו בימים האחרונים על ידי צה"ל, שבהם נראים מחבלים שחוסלו מהאוויר בזמן ניסיון יציאה מהמנהרות.

לפי אחד המקורות המצוטטים בדיווח, בידי חמאס מצטיירת תמונה שלפיה צה"ל חיסל את רוב המחבלים שנותרו במנהרות בשבועות האחרונים, וחלקם נעצרו בחיים. בדיווח לא נמסר מספר מדויק של מחבלים שנותרו במנהרות או זהותם, אך נטען כי בעת תחילת הפסקת האש ב-10 באוקטובר, כ-60 עד 80 מחבלים היו בחיים.

עוד ציינו בכירים בארגון כי כבר חודשים ארוכים אין קשר עם מי שנמצא במתחמי המנהרות ברפיח. אחד מהם הוסיף כי בין המחבלים שהיו נצורים מתבררים גם שמות של בכירים בזרוע הצבאית של חמאס, המוגדרים כחלק מגדוד רפיח.