הזמר והיוצר הדתי יתעד את חייו האישיים והמקצועיים מול מצלמות "מחוברים", ויצטרף לעונה ה־12 לצד אמילי דמארי, עינב בובליל, בן אל תבורי ואורטל עמר

הזמר וכוכב הרשת הדתי משה כורסיה לוהק לעונה החדשה של הדוקו־ריאליטי "מחוברים". כך פורסם היום (שני) לראשונה באתר מאקו כי שמו נסגר רשמית לליהוק העונה הקרובה של סדרת התיעוד מבית HOT.

כורסיה, שמוכר לקהל הרחב בזכות פעילותו ברשת ובזירה המוזיקלית, עתיד לתעד את חייו האישיים והמקצועיים במסגרת התוכנית. במסגרת העונה החדשה ילווה אותו צוות צילום לאורך תקופת ההפקה, כאשר הצילומים אמורים לשקף את עולמו הפרטי והיצירתי בזמן אמת.

הצטרפותו של כורסיה סוגרת את הרכב המשתתפים לעונה ה־12 של "מחוברים". לצד שמו יופיעו שורדת השבי אמילי דמארי, עינב בובליל, הזמר בן אל תבורי ופרודתו אורטל עמר. מועד שידור רשמי טרם נמסר.

כאמור, מוקדם יותר היום התראיין משה כורסיה לסרוגים ובו שיתף על המעבר מירושלים לתל אביב. לדבריו, מדובר בשינוי חד ומאתגר, הכולל מגורים לבד וריחוק מהמקום שהרגיש עבורו בית. "זה מעבר קיצוני", אמר וציין כי למרות הקושי הוא מגלה תהליך חדש שמתרחש בתוכו: "לא אשקר, זה מרחיק אותי, אבל משהו בי דווקא מתעורר כשאני רחוק".

באותו ראיון חשף כורסיה כי חזר לטיפול לאחר התנסות מוקדמת שלא הותירה בו חוויה טובה. "החלטתי לתת עוד צ'אנס, כי בא לי להתקדם", אמר והוסיף כי כבר במפגש השלישי החל להרגיש שינוי. לדבריו, אחת הסיבות היא זוגיות והתחושה שמשהו בו מתחיל לזוז ולהתבהר.