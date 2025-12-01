אחרי הגשת בקשת החנינה של נתניהו להרצוג, שוחחו נשיא ארצות הברית וראש הממשלה בטלפון. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי התקבלה הזמנה לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח היום (שני) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. שני המנהיגים הדגישו בשיחתם את החשיבות והמחויבות לפירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה, ודנו בהרחבת הסכמי השלום".

עוד נמסר מלשכת ראש הממשלה כי "נשיא ארה״ב טראמפ הזמין את ראש הממשלה נתניהו לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב".

מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח את נשיא סוריה אחמד א שרע (אל ג'ולאני) וקרא: "חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה, ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחויות של סוריה למדינה משגשגת".