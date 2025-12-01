חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.12.2025 / 19:28

צה"ל חיסל את אחראי הנוח'בה של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי בחטיבת העיר עזה אשר פשט לקיבוץ נחל עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר

בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש במהלכה מחבלי חמאס ירו לעבר כוחות צה"ל ב-22 בנובמבר 2025, צה"ל תקף בהובלת פיקוד הדרום, באמצעות חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן ושב"כ, מטרות טרור, מחבלים ומפקדים של ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה. לאחר פיענוח מודיעיני, צה"ל מאשר כי באחת התקיפות חוסל המחבל עלא אלדין עבד אלנאצר חסן חודרי אשר שימש כאחראי הנוח'בה של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי בחטיבת העיר עזה. המחבל פשט לקיבוץ נחל עוז במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר והוביל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל לאורך המלחמה.

תגיות: השבעה באוקטובר, חיסול, נוחב'ה