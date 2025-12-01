בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש במהלכה מחבלי חמאס ירו לעבר כוחות צה"ל ב-22 בנובמבר 2025, צה"ל תקף בהובלת פיקוד הדרום, באמצעות חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן ושב"כ, מטרות טרור, מחבלים ומפקדים של ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לאחר פיענוח מודיעיני, צה"ל מאשר כי באחת התקיפות חוסל המחבל עלא אלדין עבד אלנאצר חסן חודרי אשר שימש כאחראי הנוח'בה של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי בחטיבת העיר עזה.
המחבל פשט לקיבוץ נחל עוז במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר והוביל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל לאורך המלחמה.
11 תגובות
1 דיונים
ניר אוחיון
ניר אוחיון
מכשפה בתולה
עלא עלה לאלה09:12 02.12.2025
גבי
בתגובה ל: מכשפה בתולה
רק הצדיקים עולים לאללה. הרשעים יורדים לשאול ולגיהינום ועלאא ירד למשרפות.12:00 02.12.2025
לטובת האנושות
טוב מאוחר מאשר אף פעם לא.07:11 02.12.2025
גבריאל
מי האידיוט שפותח כתבה עם "הותר לפרסום" אחרי שנתיים של חיילים שהותרו לפרסום, כשזה בכלל פאקין מחבלים??? כמה נמוך ירדתם???10:17 02.12.2025
טטי
פחות. כלב15:53 02.12.2025
Oshi
מה הותר לפרסום????זה מחבלללל מה הבעיה להגיד חוסל מחבללל לא צריך פה אישור לפירסום כמה טימטוםםםםםםםםם כמה!!!!14:09 02.12.2025
סעיד טרביה
לגיהנם ועוד אלופים כמוהו13:06 02.12.2025
שרלוק
שם ארוך יש לנבלה אפשר היה להרכיב ארבעה מחבלים מהשם שלו ימש"ו אמן12:58 02.12.2025
מלאך חבלה
כל כלב יגיע יומו .11:58 02.12.2025
