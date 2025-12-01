הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר סייר היום במרחב טמון–טובאס וחומש בצפון השומרון במסגרת מבצע "חמש אבנים", קיים הערכת מצב עם מפקדי הגזרה, בחן את הפעילות המבצעית והוצג לו תחקיר על חיסול שני מחבלים בידי כוח ימ״ס

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (שני) לסיור שטח בצפון השומרון במסגרת מבצע "חמש אבנים". הוא בחן את התקדמות הפעילות במרחב טמון-טובאס וחומש, וקיים הערכת מצב יחד עם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת־אלוף קובי הלר, מפקד מג״ב יו״ש תת-ניצב ניסו גואטה ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור הוצג לרמטכ״ל תחקיר ראשוני של מבצע מעצר שביצע כוח ימ"ס ובו נורו ונהרגו שני מחבלים. זמיר ציין כי מדובר באירועים שמחייבים בחינה מקצועית מלאה, והבהיר כי הנחה להשלים את התחקיר המבצעי לאחר סיום החקירה במח״ש: "הבדיקה תיעשה עד הסוף. האחריות המבצעית והמוסרית שלנו מחייבת בירור עמוק ומלוא השקיפות בתוך הצבא".

זמיר התייחס למערכה ביהודה ושומרון בשנתיים האחרונות וציין כי הפעילות מתנהלת באופן רציף: "פיקוד המרכז מוביל מערכה רציפה, עצימה והתקפית נגד הטרור ביהודה ושומרון, בבקעה ובעמקים. אנחנו מזהים כוונות פיגוע, מאתרים את המעורבים ופועלים מולם בלי דיחוי".

על מבצע "חמש אבנים" אמר הרמטכ״ל כי היציאה אליו בוצעה לאחר התרעה מודיעינית ועלייה בסימני התארגנות טרור בשטח: "פגשנו כאן ניסיונות התבססות של חוליות טרור במרחב המחומש, לצד מבוקשים שנמלטו לצפון השומרון. לא נאפשר לבסיס כוח כזה להיבנות".

בהמשך דבריו התייחס לפעילות ההתקפית בשטח: "אנחנו פועלים באופן מתמשך לסיכול טרור ותשתיותיו; נחזק את ההגנה והביטחון על היישובים ביהודה ושומרון. לא ניתן לאיום הטרור לצמוח ונפעל לסכל אותו מבעוד מועד בפעילות התקפית יזומה".

בסיום הביקור הודה זמיר לכוחות הפועלים בזירה: "הלחימה הזאת דורשת נכונות, זמן, מקצועיות וקור רוח. הכוחות בשטח עושים זאת יום־יום ומגיע להם הערכה גדולה".