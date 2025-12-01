ברקע ההסלמה בלבנון, במסגרתה חוסל רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה – עלי טבטבאי – העיתון הסעודי אל חדאת' מדווח כי ארה"ב הזהירה את עיראק מפעולה ישראלית בקרוב נגד חיזבאללה, שתימשך עד לפירוקו מנשקו.
על פי הדיווח, בהודעת האמריקאית הועברה אזהרה אמריקנית מתקיפה ישראלית קשה בעיראק, ואם המיליציות הפרו-איראניות יתערבו הן תותקפנה קשות על ידי ארצות הברית.
