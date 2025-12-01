הזמר הדתי ואושיית הרשת משה כורסיה שיתף בגילוי לב בריאיון מיוחד על המעבר מתל אביב, על חזרה לטיפול נפשי, על זוגיות ועל תחושת השליחות המוזיקלית שלו בימים אלה. צפו

"עזה בובי!" הייתה קריאת קרב מוכרת מאוד ברשתות החברתיות בישראל בימי מלחמת חרבות ברזל, בזכות אושיית הרשת משה כוריסה. אבל לפני שהתוודעו אליו בציבור הרחב, הוא כבר החל להיות המאמי המגזרי שלנו עם סרטונים מצחיקים מחדר המורים והכיתה בה לימד.

תפסנו את משה כורסיה לריאיון מיוחד וכנה, באירוע השקת "תיק הזהב" של וולט – מיצג ענק שמזמין שליחים לנחש את מספר כדורי הזהב שבתוכו ולזכות בפרסים של עד 100 אלף שקלים. הוא שיתף בכנות על הקשיים הרוחניים במעבר לתל אביב, החזרה לטיפול פסיכולוגי, ואפילו חשף סוד משעשע: "אני בחיטוב מכיתה ג'".

צפו בריאיון עם משה כורסיה:

"תל אביב זה לא אזור הנוחות שלי"

כורסיה סיפר על המעבר המאתגר מירושלים לתל אביב: "זה מעבר קיצוני, אתה יודע. אני גם עברתי כזה מהבית לירושלים, ואז שנתיים בירושלים – נורא אוהב את העיר, נורא מרגיש בית – ואז מעבר לתל אביב, מקום שהוא קצת לא אזור הנוחות שלי. גם גר לבד עכשיו, אז אני לומד כזה לחיות עם עצמי".

על השאלה אם תל אביב מרחיקה אותו מהרוח הירושלמית ענה: "לא אשקר, זה מרחיק אותי, אבל משהו בי דווקא מתעורר כשאני רחוק. יש כאילו איזשהו מרחק, ואז התעוררות נורא גדולה".

חזר לטיפול: "זו אחת הסיבות – זוגיות"

כורסיה לא הסתיר גם את הצעד האישי המשמעותי שהוא עושה בימים אלה: "חזרתי לטיפול". הוא הוסיף: "היו לי חוויות לא מדהימות עם מטפלים, ועכשיו כזה החלטתי לתת עוד צ'אנס, כי בא לי להתקדם. יש איזה משהו תקוע… טיפול השלישי התחלתי להרגיש שמשהו קורה, אז נותן לזה צ'אנס. משהו זז, משהו… אני מתחיל להבין דברים".

ברגישות, נגע גם בנושא הזוגיות: "זוגיות – זו אחת הסיבות שהתחלתי טיפול". ועל בית משלו אמר בחיוך: "אני כרגע כותב על זה שירים… עד הרגע שיהיה בית שלי".

"אנחנו עם ישראל, כולם אחים שלי"

על ההצלחה הגדולה במגזר הכללי אחרי שנים שבהן פעל בעיקר בתוך הקהילה הדתית-לאומית, אמר כורסיה דברים שנשמעים היום טבעיים יותר מתמיד: "זה מאוד מאוד מרגש, והיום, כשאני ממש חושב על זה – מה-7 באוקטובר זה קצת נשמע כמו קלישאה – אבל 'מגזר' וזה, פחות מעניין אותי. אנחנו עם ישראל, אנחנו עם אחד, כולם אחים שלי… עכשיו אני פשוט מרגיש בבית במקום שלפני זה לא הרגשתי בו בבית. זה משמח".

בלופ של עבודה – וגם קצת חיטוב

כורסיה נמצא כעת בשיא היצירה: "יש המון המון שירים. אני כל הזמן עובד. אני כאילו נכנסתי ללופ של עבודה. מהבוקר עד הלילה – אולפן, שתיים, לפעמים שלושה ביום… זה נורא משמח אותי, זה השלב שאני הכי אוהב במוזיקה". הוא מודה שהאתגר כעת הוא דווקא להאט: "מנסה גם ללמוד, בעיקר עכשיו – העבודה שלי זה לנשום בתוך זה ולהגיד: רגע, שני סשנים ביום זה מספיק".

ובאווירה קלילה סיים: "אני מאוד אוהב אוכל. בעיקר ג'אנק… עכשיו תקופה יחסית טובה כי יש המון עבודה, אז אני נורא מרוכז… השלתי קצת".

עוד נכחו באירוע ההשקה של וולט: דניאל עמית, קורין גדעון, אליטה אופק, ירדן ויזל, עומר לוי, משה כורסיה, יובל לוי, ניר בנילוש, גלגול, שחר לבנה ועוד.