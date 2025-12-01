יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ בחריפות את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "ייזכר לנצח כאנטי דמוקרט חסר אחריות"

יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ תקף היום (שני) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית: "ייזכר לנצח כאנטי דמוקרט חסר אחריות שהרס את בית המשפט העליון"

דבריו המלאים: "‏יצחק עמית ייזכר לנצח כאנטי דמוקרט חסר אחריות שהרס את בית המשפט העליון והפך אותו בהתנהלותו המגלומנית לקרקס פוליטי מביך שפועל בתוך תיבת תהודה מנותקת ושלרוב העם אין אמון בו".

עוד באותו נושא נתניהו וסמוטריץ' נפגשו אתמול ביחידות לדון על תקציב הביטחון 10:46 | נחום פרי 0 0 😀 👏

גם חבר מפלגתו שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה התייחס להחלטת בג"ץ לבטל את הדיון על הדחת היועמ"שית: "הממשלה צדקה שהחרימה את הדיון. גם יצחק עמית צדק. אין טעם לנהל דיון מגוחך שכזה בו הממשלה לא מיוצגת וגלי בהרב מיארה גונבת את כספי הציבור לטובת הייצוג האישי שלה. התקלה היא שעמית, סולברג ושות' טרם ביטלו את הצו המטורלל שמותיר בתפקידה יועצת משפטית שלממשלה ולציבור אין אמון בה".

לוין ליצחק עמית: "הממשלה אינה יכולה להשתתף בהליך שתוצאתו נקבעה מראש"

מוקדם יותר שר המשפטים יריב לוין ושר התפוצות עמיחי שיקלי הוציאו הודעה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ונגד בית המשפט העליון: "בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה". ההודעה מגיעה לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע על ביטול הדיון על פיטורי היועמ"שית: "בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה – לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר. אתם יכולים ללכת".