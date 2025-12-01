יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ תקף היום (שני) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית: "ייזכר לנצח כאנטי דמוקרט חסר אחריות שהרס את בית המשפט העליון"
דבריו המלאים: "יצחק עמית ייזכר לנצח כאנטי דמוקרט חסר אחריות שהרס את בית המשפט העליון והפך אותו בהתנהלותו המגלומנית לקרקס פוליטי מביך שפועל בתוך תיבת תהודה מנותקת ושלרוב העם אין אמון בו".
גם חבר מפלגתו שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה התייחס להחלטת בג"ץ לבטל את הדיון על הדחת היועמ"שית: "הממשלה צדקה שהחרימה את הדיון. גם יצחק עמית צדק. אין טעם לנהל דיון מגוחך שכזה בו הממשלה לא מיוצגת וגלי בהרב מיארה גונבת את כספי הציבור לטובת הייצוג האישי שלה. התקלה היא שעמית, סולברג ושות' טרם ביטלו את הצו המטורלל שמותיר בתפקידה יועצת משפטית שלממשלה ולציבור אין אמון בה".
לוין ליצחק עמית: "הממשלה אינה יכולה להשתתף בהליך שתוצאתו נקבעה מראש"
מוקדם יותר שר המשפטים יריב לוין ושר התפוצות עמיחי שיקלי הוציאו הודעה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ונגד בית המשפט העליון: "בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה". ההודעה מגיעה לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע על ביטול הדיון על פיטורי היועמ"שית: "בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה – לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר. אתם יכולים ללכת".
שירי מנתניה
סמוטריץ יזכרו בתור גמד מפגר, שלא יודע אנגלית, שהעביר מיליארדים במשך 3 שנים למפלגות החרדיות, בשביל למנוע מהחרדים הצעירים להתגייס וכלא אותם בישיבות, בזמן שאחיהם מקיזים דם בלחימה קשה בעזה. סמוטריץ...
פדלון אברהם
רק שהעם היהודי בארץ ישראל ילמד ובבחירות הבאות 70מנדטים ליהודים בע"ה ולהעיף את השמאלנים המרושעים לעזאזל18:48 01.12.2025
מוטי
שוב סמוטריץ' וחברי הממשלה הכושלת הזו מתעקשים לדפוק את הראש בקיר רק כדי לא להצטייר כמי שנשמעים לבג"צ. היועמשי"ת יכולה היתה להיות מפוטרת מזמן אילו הממשלה היתה מעבירה את ההחלטה...
פדלון אברהם
שמאלנים מרושעים ללא זהות יהודית דתית לאומית מסורת גזענים18:47 01.12.2025
מוטי
בתגובה ל: פדלון אברהם
בהתחשב בכך שהרכב בג"צ בעתירה הזו כולל שני שופטים דתיים בוגרי ישיבות, נראה שהטענה שלך די מופרכת.18:51 01.12.2025
פדלון אברהם
פסולת אנושית שמאלנים מרושעים מגזע עמלק קנאים גזענים ללא זהות יהודית דתית לאומית מסורת עמלקים מסוכנים לעם ישראל בארץ ובעולם18:46 01.12.2025
שירי מנתניה
ביבי פועל יופי לאיחוי הקרעים, כמו שהבטיח במכתב לנשיא. הוא על זה.18:45 01.12.2025
איילה
סמוטריץ. מי שיזכר כמחבל בדמוקרטיה זה אתה והממשלה בה אתה מכהן. לאיש מכם לא חשובה המדינה. טוב עשה בית המשפט שלא דן בבקשה ההזוייה שלכם לפטר את היועצת...
היהודי הזקןן
מדהים לראות כיצד בית המשפט העליון הופך עצמו למחוקק על, כנסת על. ברגע שנקבע שהכל שפיט עי אהרו ברק המגלומניה של העליון שוברת שיאים כל פעם מחדש. כותב הדברים...
פדלון אברהם
מוטי
שוב סמוטריץ' וחברי הממשלה הכושלת הזו מתעקשים לדפוק את הראש בקיר רק כדי לא להצטייר כמי שנשמעים לבג"צ. היועמשי"ת יכולה היתה להיות מפוטרת מזמן אילו הממשלה היתה מעבירה את ההחלטה...
