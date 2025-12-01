משפחתו של רס"ל רן גואילי, אשר נפל במערכה והוא יחד עם סותטיסאק רינטלאק נותרים החללים הישראליים היחידים שעדיין מוחזקים בעזה, הודיעה כי העצרות המסורתיות של מוצאי שבת בכיכר החטופים בתל אביב מגיעות לסיומן.
בהודעה רשמית מטעם המשפחה נמסר: "כעת, העצרת שליוותה אותנו במשך שנתיים תשנה את פניה, המאבק ימשיך אבל הדרך תשתנה".
במקום זאת, יוזמת המשפחה מסגרת חדשה למאבק שתיכנס לתוקף כבר מהשבוע הקרוב: מפגשי קבלת שבת בכיכר החטופים בצהרי יום שישי, למען השבתם של רן וסותטיסאק. המשפחה קראה לציבור להמשיך לתמוך: "אל תורידו את הדגלים הצהובים, המאבק לא תם. בואו להיות איתנו במאבק להשבתם של רני וסוטתיסאק. בתקווה שהכל ייגמר בקרוב ונוכל כולנו להשתקם".
משפחתו של גואילי הדגישה כי ההחלטה נובעת מהבנה ששינוי המציאות דורש שינוי בדרך המאבק. "ברור לנו, כמשפחה, שאי אפשר להמשיך את המאבק באותו אופן בו הוא התנהל עד כה," הוסיפה משפחתו של הלוחם. "המאבק להשבת 255 חטופים אינו דומה בהיקפו ובמשמעותו למאבק להשבת שני החטופים האחרונים".
המשפחה הביעה תקווה לסגירת מעגל מיידית: "אנו מברכים על 253 המשפחות שזכו לסגירת מעגל, אלה שזכו לחבק את יקיריהם, ועל אלה שהביאו אותם לקבורה ראויה באדמת הקודש, ולצד זה, אנחנו לרגע לא שוכחים את 46 החטופים שיכלו לחזור בחיים ונרצחו בשבי. עכשיו זה תורו של רני, חיכינו מספיק. אנחנו מותשים מציפייה אך לא יתישו אותנו מהמשך המאבק להשבתו, עד שהוא יהיה בבית".
הם הודו לעם ישראל על התמיכה האדירה לאורך התקופה הארוכה: "בשם כל משפחות החטופים ובשמנו, אנחנו רוצים להודות מקרב הלב לעם ישראל על יותר משנתיים של תמיכה, שנתיים שבהן התייצבתם לצידנו ובמיוחד בעצרת האחרונה שהתקיימה במוצאי השבת".
בסיום הודעתם, הביעו תקווה כי בבוא היום יתאפשר לקיים עצרת הודיה: "עוד תגיע העת לעצרת הודיה, עצרת סיכום ותודה לעם ישראל על התמיכה הענקית לאורך כל הדרך, לזכרם ומורשתם של הגיבורים שאיבדנו, למשפחות השכולות וכוחות הביטחון על תרומתם וקורבנם למען השבת החטופים".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים