נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח את נשיא סוריה וקרא: "חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח היום (שני) את נשיא סוריה אחמד א שרע (אל ג'ולאני) וקרא: "חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה, ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחויות של סוריה למדינה משגשגת".

"ארצות הברית מרוצה מאוד מהתוצאות שהושגו , באמצעות עבודה קשה ונחישות, בסוריה. אנו עושים כל שביכולתנו כדי לוודא שממשלת סוריה תעשה את מה שנועד, שהוא משמעותי, על מנת לבנות מדינה אמיתית ומשגשגת. אחד הדברים שעוזר להם מאוד היה ביטול הסנקציות החזקות והנושקות שלי – אני מאמין שזה הוערך מאוד על ידי סוריה, הנהגתה ועמה. חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה, ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחויות של סוריה למדינה משגשגת".

עוד באותו נושא המועמד של טראמפ: הפלסטיני יהפוך לנשיא הונדורס? 11:40 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

נשיאת סוריה החדשה, אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טובה ומשגשגת. זוהי הזדמנות היסטורית והיא מוסיפה להצלחה שכבר הושגה לשלום במזרח התיכון".